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Quote Of The Day Chanakya Niti For People Who Always Think They Are Right

Quote of the Day: हर बात में ‘मैं ही सही हूं’ कहने वालों के लिए चाणक्य की बड़ी सीख, वरना समाज में बन जाएंगे हंसी का पात्र

Quote of the Day: कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने सामने किसी की बात को महत्व नहीं देते और अपनी बात को ही सही मानते हैं. चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं.

Quote of The Day

Quote of the Day: सुबह की शुरुआत अगर ऐसी सीख के साथ होनी चाहिए जो कि आपको न केवल जीने का सही ​तरीका सिखाए, बल्कि तरक्की के रास्ते भी खोले. आज हम आचार्य चाणक्य की ऐसी ही एक सीख को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे. आचार्य चाणक्य को भारत के सबसे महान विद्वानों और नीति-निर्माताओं में गिना जाता है. उनकी नीतियां आज भी जीवन को सही दिशा दिखाने का काम करती हैं. चाणक्य ने व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार और रिश्तों को लेकर कई ऐसी बातें बताई हैं, जो आज के समय में भी पूरी तरह सच साबित होती हैं.

आजकल हमारे आस-पास कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें लगता है कि वे हमेशा सही हैं और उनकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती. इस तरह के लोग दूसरों की राय सुनना पसंद नहीं करते और हर बहस में खुद को बेस्ट साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं. ऐसे लोगों के बारे में चाणक्य के विचार सुनकर आप भी इस तरह के लोगों से दूरी बना लेंगे. क्योंकि ये लोग समाज में केवल हंसी का पात्र बनते हैं.

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हर समय खुद को सही मानना क्यों है गलत?

चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात को सही मानता है, वह कुछ नया नहीं सीख पाता. ऐसा व्यक्ति धीरे-धीरे अहंकारी बन जाता है और लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं.

आचार्य चाणक्य का मानना है कि कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की बातों को भी धैर्य से सुनता है और जरूरत के अनुसार उन पर अमल भी करता है. जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने का साहस रखे उसे समझदार माना जाता है.

बन जाते हैं हंसी का पात्र

आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति इस भ्रम में जीता है कि उसकी हर बात सही है और वह कभी गलत नहीं हो सकता. ऐसे व्यक्ति की बातें कई बार समाज में केवल हंसी का पात्र बन जाती हैं और लोग पीठ पीछे केवल इनका मजाक ही उड़ाते हैं. समाज में ही नहीं, बल्कि ​परिवार में भी इनका महत्व कम होने लगता है.

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करते हैं कई बार ऐसी गलतियां

जो व्यक्ति को खुद को ही सही मानता है, वह अपने चक्कर में दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है. ऐसे लोग दूसरों की सलाह लेना पसंद नहीं करते और छोटी-छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं. इस तरह के लोग अपनी गलती मानने से बचते हैं. जिसकी वजह से समाज में इनकी इमेज निगेटिव हो जाती है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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