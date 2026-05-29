Quote of the Day: संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही खास होगी! आचार्य चाणक्य की ये बात बदल देगी सोच

Quote of the Day: हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चा​हता है लेकिन कई बार सफलता पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार और संघर्ष करना पड़ता है. यही संघर्ष आपकी सफलता को खास बनाता है.

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Quote of the Day

Quote of the Day: सफलता हासिल करना हर किसी का सपना होता है और इसलिए लोग दिन-रात मेहनत भी करते हैं. लेकिन जरूरी नहीं मेहनत का फल तुरंत मिल जाएग. कई बार सफलता तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन होता है. व्यक्ति को बार-बार असफलताओं, निराशा और आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. ऐसे में आचार्य चाणक्य की एक नीति इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. चाणक्य कहते हैं- ‘संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही खास होगी.’ आचार्य चाणक्य की यह बात आज के समय में भी पूरी तरह सच साबित होती दिख रही है. जीवन में जो व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों से घबराने के बजाय धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ता रहता है, वही अंत में बड़ी सफलता हासिल करता है.

संघर्ष इंसान को बनाता है मजबूत

चाणक्य के अनुसार संघर्ष केवल परेशानियां नहीं देता, बल्कि इंसान को मानसिक रूप से मजबूत भी बनाता है. कठिन समय व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है जो कि भविष्य में उसके काम आता है. चुनौतियों और परेशानियों का सामना करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसमें गजब का आत्मविश्वास आता है और निर्णय लेने की क्षमता ीाी मजबूत होती है. वहीं आसान रास्तों से मिली सफलता लंबे समय तक नहीं टिक पाती.

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असफलता से घबराना नहीं चाहिए

जीवन में हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी असफलता का सामना जरूर किया है. कई बड़े उद्योगपति, खिलाड़ी और सफल लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने गरीबी, संघर्ष और आलोचनाओं के बीच अपने सपनों को पूरा किया. चाणक्य कहते हैं कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि यह इंसान को और बेहतर बनने का मौका देती है. इसलिए कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए.

संघर्ष से बढ़ता है आत्मविश्वास

संघर्ष व्यक्ति की सोच को भी मजबूत बनाता है और जो व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों को पार करके आगे बढ़ता है, तब उसे अपनी क्षमता का अहसास होता है. संघर्ष और सफलता के बीच का यही अनुभव भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी देता है. संघर्ष का दौर मुश्किल जरूर हो सकता है लेकिन इसके बाद जो सफलता मिलती है वो बेशकिमती होती है.

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धैर्य और मेहनत ही सफलता की कुंजी

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धैर्य और लगातार मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता. हालांकि, कई बार सफलता के बहुत देर तक संघर्ष करना पड़ता है. लेकिन अगर इंसान अपने लक्ष्य पर फोकस रखे और कठिन परिस्थितियों में घबराए नहीं तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.