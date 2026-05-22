  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Quote Of The Day Chanakya Niti Life Lesson Not Every Sweet Speaking Person Is Truthful

Quote of the Day: हर मीठा बोलने वाला इंसान सच्चा नहीं होता! चाणक्य की इस सीख में छिपा है गहरा राज

Quote of the Day: जरूरी नहीं है कि हर मीठा बोलने वाला इंसान आपकी भलाई चाहता हो? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मीठी बातें करके आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.

Published date india.com Published: May 22, 2026 8:06 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Quote of the Day: हर मीठा बोलने वाला इंसान सच्चा नहीं होता! चाणक्य की इस सीख में छिपा है गहरा राज
Quote of the Day

Quote of the Day: अक्सर हमारे आस-पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मीठी-मीठी बातें करते हैं और उनकी बातों को सुनना भी अच्छा लगता है. कई बार हमें लगता है कि ये लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं और हमारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं लेकिन हमेशा यह सही हो ऐसा जरूरी नहीं है. आचार्य चाणक्य के अनुसार हर मीठा बोलने वाला इंसान सच्चा नहीं होता. चाणक्य जैसे महान विद्वान ने अपनी नीतियों के जरिए लोगों को रिश्ते, मित्रता, व्यवहार और इंसान की पहचान के बारे में समझाने की कोशिश की है.

इस श्लोक में छिपी है गहरी बात

चाणक्य नीति में एक श्लोक लिखा हुआ है जो कि मीठा बोलने वाले लोगों के बारे में काफी कुछ बताता है. यहां पढ़िए श्लोक:

परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्ष प्रियवादिनम्।
वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुंभम् पयोमुखम्॥

श्लोक का अर्थ: चाणक्य नीति के इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति आपके सामने बैठकर मीठी-मीठी बातें करें और आपकी पीठ पीछे काम खराब दे तो ऐसे मित्र को छोड़ देने में ही भलाई है. जिस तरह दूध लगे विष के घड़े का त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार मीठा बोलकर काम बिगाड़ने वाले दोस्त का भी त्याग कर देना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: Aaj Ka Panchang 22 May 2026: आज रहेगा भद्रा का साया, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

मीठी बातों के पीछे छिपा स्वार्थ

चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग केवल अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं और उनकी बिना वजह तारीफ करते रहते हैं. जबकि उनके दिमाग में केवल आपके खिलाफ साजिश चल रही होती है. इसलिए अगर आपके आस-पास भी इस तरह के लोग हैं तो उनसे दूर रहने में ही भलाई है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

मुश्किल समय में होती है इनकी पहचान

चाणक्य नीति के अनुसार सच्चा व्यक्ति व दोस्त वही होता है जो आपकी गलतियों पर आपको सही सलाह दे ताकि आप नुकसान से बच सके. इसलिए ऐसे लोगों की पहचान भी मुश्किल के समय में ही होती है. मीठा बोलने वाला व्यक्ति अगर मुश्किल के समय आपका साथ छोड़ दे इसका मतलब स्पष्ट है कि उसका स्वार्थ पूरा हो चुका है. जो कि परेशानी में भी साथ दे वहीं आपको असली शुभचिंतक है.

इसे भी पढ़ें: Nautapa 2026: नौतपा में ग्रहों का बड़ा खेल! 7 ग्रह बदलेंगे चाल, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, सफलता देखकर जलेंगे लोग

क्या सीख देती है चाणक्य की यह नीति?

  • हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति भरोसेमंद नहीं होता.
  • चाणक्य की यह सीख बताती है कि लोगों को उनके कर्मों से पहचानना चाहिए.
  • अगर कोई जरूरत से ज्यादा आपकी तारीफ कर रहा है तो उससे सावधान रहने में ही भलाई है.
  • जो इंसान मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा है वहीं आपका सच्चा मित्र है और कई बार सच्चे मित्र कड़वी बातें इसलिए करते हैं ताकि आपको कोई नुकसान न हो.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.