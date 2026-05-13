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Quote Of The Day Chanakya Niti Office Toxic People Stay Away For Success

Quote of the Day: ऑफिस का सुकून बर्बाद कर देते हैं ऐसे लोग, होना चाहते हैं सफल तो बना लें इनसे दूरी, चाणक्य की ये सीख आएगी बहुत काम

Quote of the Day: अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ऑफिस में कुछ ऐसे टिप्स अपनाएं जो कि मानसिक शांति के साथ ही आपके टैलेंट को भी बढ़ाएगा. आचार्य चाणक्य ने इस विषय भी महत्वपूर्ण बात कही है.

Quote of the Day

Quote of the Day: सुबह की शुरुआत य​दि पॉजिटिव विचारों के साथ हो तो पूरा दिन चैन व शांति से व्यतीत होता है. आजकल भागदौड़ भरी ​लाइफ में लोग सुबह उठते ही ऑफिस के बारे में सोचने लगते हैं. क्योंकि दिनभर में सबसे ज्यादा समय तो ऑफिस में ही बिताया जाता है और वहां होने वाली ही छोटी-बड़ी हम पर असर डालती है. यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि ऑफिस में हो या ऑफिस के बाद शांति से काम करें और सुकून से रहें. लेकिन कई बार आपके आस-पास ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से न चाहते हुए भी निगेटिविटी घेर लेती है. ऐसे लोग सफलता के रास्ते में बाधाएं पैदा करते हैं. इस तरह के लोगों से बचने के लिए आचार्य चाणक्य ने कुछ टिप्स दिए जो कि आपके बहुत काम आ सकते हैं.

ऐसे लोगों से रहें दूर

आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो लोग ऑफिस में आपके सुकून, शांति, आत्मविश्वास व सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से दूरी बना लेने में ही फायदा है. आइए जानते हैं कि ऑफिस में किस तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए.

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नकारात्मकता फैलाने वाले लोग

जो लोग हर बात में कमी निकालते हैं और किसी काम में अच्छाई नजर आती. ऐसे लोग धीरे-धीरे निगेटिविटी पैदा करते हैं. इस तरह के लोग से दूर रहने में ही भलाई है. क्योंकि सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा ही निगेटिविटी है.

पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग

ऑफिस में अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सामने तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे अक्सर दूसरों की बुराई व आलोचना करते हैं. ऐसे लोग कभी विश्वास के लायक नहीं होते. इन लोगों को दूसरों की बुराई करने में आनंद आता है और ये कभी सच्चे हितेषी नहीं हो सकते.

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बेवजह विवाद पैदा करने वाले लोग

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोगों को छोटी-छोटी बातों पर बहस और विवाद करना पसंद होता है. इस तरह के लोग मानसिक शांति भंग कर देते हैं. इसलिए ऑफिस में ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए. क्योंकि ये लोग बिना वजह आपको भी विवाद का हिस्सा बना सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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