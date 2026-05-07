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Quote of the Day: ‘मुझे सब आता है’ सोचने वाले लोग अक्सर हो जाते हैं फेल! चाणक्य की ये सीख बदलेगी आपकी सोच

Quote of the Day: अक्सर कुछ लोगों को लगता है कि उनके पास दुनियाभर का ज्ञान है और इस वजह से वजह अहंकार में आकर किसी की वैल्यू नहीं करते. लेकिन ऐसे लोगों को जल्द ही अहंकार का भुगतान करना पड़ता है.

Quote of The Day

Quote of the Day: आज का विचार ‘सब आता है’ सोचने वालों के लिए चाणक्य की सीख है. आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफलता पाने के कई टिप्स दिए हैं और उनकी हर एक बात में महत्वपूर्ण सीख छिपी हुई है. अगर इन बातों को जीवन में फॉलो कर लिया जाए तो व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. आचार्य चाणक्य ने उन लोगों को खास सीख दी है जिनके भीतर यह सोच होती है कि उन्हें सबकुछ आता है. ऐसे लोग अक्सर अहंकार में डूब जाते हैं और इस वजह से दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. आइए जानते हैं ‘सब आता है’ सोचने वालों का चाणक्य ने क्या सीख दी है?

अहंकार है सबसे बड़ा शत्रु

चाणक्य का मानना है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और जब व्यक्ति को अहंकार होता है तो वह सही व गलत भूल जाता है. ऐसे लोग सीखने की प्रवृति नहीं रखते बल्कि इन्हें लगता है कि इन्हें सबकुछ आता है और दूसरों पर अपना ज्ञान थोपते हैं. अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सीखने की प्रक्रिया को कभी खत्म न होने दें. एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जीवन के हर मोड़ पर सीखने की कोशिश करता है. सीखने की प्रवृति अहंकार को जन्म नहीं लेने देती. इसलिए आज से ही अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध लें.

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अपनी कमियां को अनदेखा करना

चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति अपनी कमियों को देखना बंद कर देता है और खुद को ही ज्ञानी समझकर नई चुनौतियां नहीं अपनाता उसकी सफलता के रास्ते जल्द ही बंद हो जाते हैं. ऐसे लोग अपने लिए असफलता के रास्ते खोल लेते हैं. इसलिए कोशिश करें कि अपनी कमी को जानकर उस पर काम करें. जो लोग यह सोचते हैं कि सामने वाले को कुछ नहीं आता ऐसे लोग स्वंय मूर्ख होते हैं.

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विनम्रता को अपनाएं

चाणक्य का कहना है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो विनम्रता को अपनाएं. जो व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी होता है वह उसका शोर मचाने की बजाय दूसरों के सामने हमेशा विनम्र बना रहता है. क्योंकि ज्ञान झुकना सिखाता है, घमंड करना नहीं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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