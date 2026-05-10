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Quote of the Day: हर वक्त Yes Boss करने वाले लोग अक्सर रह जाते हैं पीछे...चाणक्य की ये सीख कॉर्पोरेट लाइफ में आएगी बहुत काम

Quote of the Day: आज का विचार यदि आप भी अपने जीवन में सही तरीके से लागू कर लें तो कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा. आचार्य चाणक्य की यह सीख कॉर्पोरेट लाइफ को सुकूनभरा बना देगी.

Quote of The Day

Quote of the Day: कॉर्पोरेट लाइफ में भागदौड़ और टेंशन से भरी हुई है, हर कोई एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगा है. किसी को जल्दी प्रमोशन चाहिए तो किसी को बॉस का फेवरेट बनना है. ऐसे में कई बार लोग बॉस को खुश करने के लिए उनकी हर बात में Yes Boss करने लगते हैं फिर वो बात गलत ही क्यों न हो. लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि कार्यक्षेत्र पर हमेशा काम की वैल्यू होती है और Yes Boss करने वाले लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं. आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो चापलूसी छोड़कर मेहनत पर फोकस करें.

Yes Boss करने से नहीं मिलती सफलता

चाणक्य की सीख है कि लोगों की जीवन में सफलता हमेशा योग्यता, अनुभव और मेहनत के दम पर ही मिलती है. चापलूसी करने वाले लोग इज्जत नहीं पाते और गुलामी में ही समय निकाल देते हैं. कई बार ऐसे बॉस मिलते हैं जो कि चापलूस लोगों की मेहनत का फायदा उठाकर खुद आगे निकल जाते हैं और उन्हें पीछे छोड़ देते हैं.

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बॉस नहीं करते ऐसे लोगों का सम्मान

चाणक्य का कहना है कि बॉस की हर बात में करने वाले और चापलूसी करने वाले लोगों को खुद बॉस भी पसंद नहीं करते. वे भी अच्छी तरह समझते हैं कि कौन उनकी चापलूसी करके फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में इन लोगों की उपयोगिता कम हो जाती है.

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तार्किक ढंग से रखें अपनी बात

सफल होने के लिए हर बात में यस बॉस करने की बजाय तार्किक बनना बेहद जरूरी होता है. आचार्य चाणक्य का कहना है कि सीधे वृक्ष और सीधे व्यक्ति को ही पहले काटा जाता है. इसलिए कार्यक्षेत्र में सीधेपन से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए. जल्दबाजी में बस की बात में यस बॉस न करके तार्किक बनें और सोच-समझकर जवाब दें. जिससे आपके काम की वैल्यू बढ़े.

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सफलता चूमेगी कदम

चाणक्य के अनुसार मेहनत और समर्पण के दम पर ही सफलता हासिल होती है. इसके अलावा यदि आप सफल होना चाहते हैं धैर्य और संयम का साथ न छोड़ें. अपनी प्लानिंग को किसी के साथ शेयर न करें और दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करें. ऐसा करने पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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