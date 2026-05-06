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Inspiration of the Day: भगवान गणेश से सीखें ये 5 बातें...सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा!
Inspiration of the Day: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है जो कि बुद्धि के दाता माने जाते हैं. गणेश जी ने कर्म को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि सफलता दिलाती हैं.
Inspiration of the Day: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया गया है और कहा जाता है कि किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य से पहले यदि गणपति का पूजन किया जाए तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है. भगवान गणेश को बुद्धि, विनम्रता और धैर्य का प्रतीक माना गया है. गणेश जी ने कर्म और धर्म के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं और इन बातों का यदि आज भी लोग पालन करें तो सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा. आज का विचार गणेश जी की 5 सीख हैं जो कि सफलता के रास्ते खोलती हैं.
आज का सुविचार
1. माता-पिता सर्वोपरि
भगवान गणेश ने कर्म और धर्म के बीच का अंतर समझाया है. गणेश जी का कहना है कि माता-पिता सबसे पहले हैं. इसका बेहद ही सुंदर उदाहर यह है कि जब उनसे दुनिया की परिक्रमा लगाने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपने माता-पिता यानि शिव-पार्वती की परिक्रमा लगाई. जो कि इस बात का संदेश है कि माता-पिता की सेवा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है.
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2. अहंकार का त्याग
गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है और जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उन्हें जीवन में सफलता और सुख-समृद्धि हासिल होती है. गणेश जी के अनुसार ज्ञान और सफलता मिलने पर व्यक्ति को विनम्र हो जाना चाहिए. क्योंकि यदि ज्ञान और सफलता का अहंकार हो जाए तो पतन होना तय है.
3. बुद्धि व विवेक से लें काम
अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो किसी भी कार्य को करने से पहले जल्दबाजी न बरतें. बल्कि कोशिश करें कि शांत मन से बुद्धि और विवेक के साथ सोच-समझकर फैसला करें. क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है.
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4. कर्म ही पूजा
कर्म ही पूजा के सिद्धांत को यदि जीवन में अपना लिया जाए तो कार्य में सफलता मिलना तय है. इसलिए अपने कर्म के साथ कोई लापरवाही न बरतें. निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करें.
5. बुरे अनुभवों को पचाएं
अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने जीवन में मिले बुरे अनुभवों को पचाना सिखें. जिस तरह गणेश जी ने नाग को पेट को बांध लिया था, उसी प्रकार आप भी जीवन में कड़वे व बुरे अनुभवों को पचाएं और आगे बढ़ें. ऐसा करने पर सफलता तय है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.