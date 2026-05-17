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Quote Of The Day How To Calm And Control A Restless Mind Simple Mantra By Premanand Ji Maharaj

Quote of the Day: हर समय भटकता रहता है मन? प्रेमानंद जी महाराज से जानिए इसे शांत करने का सबसे सरल मंत्र

Quote of the Day: कहते हैं कि जिसने अपने मन पर काबू ​कर लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया. मन को वश में करने वाला व्यक्ति को कभी दुखी, परेशान, हताश और निराश नहीं होता.

Quote of the Day

Quote of the Day: हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णन है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है. मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि मन भटकता रहता है और इसे काबू में रखना बहुत ​मुश्किल है. जो व्यक्ति अपने मन पर काबू करना सीख जाए उससे बड़ा बलवान कोई नहीं होता. मन को काबू में रखना बहुत ही मुश्किल है. ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज की यह सीख आपके काम आएगी जिसमें उन्होंने मन को कंट्रोल में करने के कुछ तरीके बताएं हैं.

मन को कैसे करें कंट्रोल?

अगर मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो व्यक्ति को केवल मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरि​क और आर्थिक रूप में भी मजबूत होता है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आखिर मन को काबू कैसे किया जाए? इसका हल प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही सरल शब्दों में दिया है. महाराज जी कहते हैं कि मन को काबू करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार किस तरह किया जाए मन पर कंट्रोल.

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भगवान का ध्यान

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु का सुमिरन यानि ध्यान करने से मन को काबू किया जा सकता है. यदि प्रभु का सुमिरन किया जाए और कुछ मंत्रों का जाप किया जाए तो मन स्थिर रहता है. बार-बार मन भटक रहा है तो भगवान का ध्यान करना शुरू कर दें, इससे मन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी. जो भगवान के नाम का जाप करता है उसक मन इधर-उधर नहीं भटकता और शांत रहता है.

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सत्संग और एकांत में बिताएं समय

प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार अगर आप मन को काबू करना चाहते हैं तो शास्त्रों का पाठ करें, गुरुजनों को सुनें और महापुरुषों का सत्संग सुनें. मन पर काबू करने का बेहतर तरीका है कि थोड़ा समय एकांत में जरूर बिताएं. अपने लिए कुछ समय निकालें और आंख बंद करके किसी एकांत स्थान पर बैठ जाएं. इससे मन को शांति मिलेगी और तनाव भी कम होगा.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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