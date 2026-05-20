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Quote of the Day: कलियुग में रिश्ते नहीं, इस एक चीज से मिलती है पहचान और सम्मान! चाणक्य की सीख कर देगी सोचने पर मजबूर
Quote of the Day: आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी नीतियां बताई हैं जो कि जिनका पालन करके आप जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली हासिल कर सकते हैं.
Quote of the Day: हर व्यक्ति एक खुशहाल और सुकूनभरी जिंदगी जीना चाहता है लेकिन कलियुग में खुशहाल जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है. इसके लिए लोग रात-दिन भागदौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं और कई बार इस बाद भी वह सब नहीं मिल पाता जो पाना चाहते हैं. यहां तक कि मेहनत करने वालों को सम्मान भी हासिन नहीं होता क्योंकि कलियुग में सम्मान चुनिंदा लोगों को ही मिलता है. यह बात सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने भी कही थी.
सिर्फ इन लोगों को मिलता है सम्मान!
आचार्य चाणक्य की यह बात सुनने में आपको बेहद कड़वी लगेगी लेकिन उनका कहना है कि ‘कलियुग में जो व्यक्ति धनवान है उसे ही विद्वान माना जाएगा और वही सम्मान की श्रेणी में आता है’. इसका मतलब स्पष्ट है कि कलियुग में पैसों का ही बोलबाला होगा और आज के समय में यह बात सच होती नजर भी आ रही है. अगर हम अपने आस-पास नजर डालें तो समझ में आएगा कि जो धनवान है समाज में उसी का सम्मान है. धनवान व्यक्ति को खुद को साबित करने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है.
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लेकिन यह समझना भी है जरूरी
आचार्य चाणक्य का इस संदर्भ में यह भी कहना है कि धनवान व्यक्ति को एक समय तक ही सम्मान मिलता है और कुछ समय बाद केवल ज्ञान को ही सम्मान दिया जाता है. इसलिए अगर आप समाज में सम्मान पाना चाहते हैं तो पैसे के साथ-साथ ज्ञान भी अर्जित करें. क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान, विनम्रता और सही आचरण होता है, उसकी पहचान हर जगह बनती है.
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क्यों जरूरी है अच्छा व्यवहार?
आज के समय में लोग अक्सर बाहरी दिखावे और पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं. जो कि कुछ हद तक जरूरी भी है लेकिन समाज लंबे समय तक उसी व्यक्ति को याद रखता है जो दूसरों के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आता है. अच्छा व्यवहार व्यक्ति को समाज में इज्जत दिलाता है और ऐसे व्यक्ति के रिश्ते बहुत ही मजबूत होते हैं. इन लोगों पर हर कोई विश्वास करता है क्योंकि ये कठिन समय में भी लोगों का साथ देते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.