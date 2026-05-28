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Quote of the Day: आज नहीं तो कल...अच्छे-बुरे कर्म का हिसाब यहीं होता है पूरा! प्रेमानंद महाराज की ये बात बदल देगी सोच

Quote of the Day: कई बार इंसान सोचता है कि उसके गलत कामों का असर उसके जीवन पर कभी नहीं पड़ेगा. लेकिन समय एक ऐसा आईना है, जो हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब जरूर करता है. प्रेमानंद जी महाराज की यह सीख आज लाखों लोगों के दिल का छू रही है.

Written by: Renu Yadav
Published: May 28, 2026, 9:13 AM IST
Quote of the Day: आज नहीं तो कल...अच्छे-बुरे कर्म का हिसाब यहीं होता है पूरा! प्रेमानंद महाराज की ये बात बदल देगी सोच
Quote of The Day

Quote of the Day Premanand Maharaj: आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई आगे निकलने की चाह में है और इस वजह से कई बार व्यक्ति जाने-अनजाने में गलत रास्ते पर चल पड़ता है. जब व्यक्ति गलत कर्मों में लिप्त हो जाता है तो वह भूल जाता है कि उसे इन कर्मों की सजा भी भुगतनी पड़ेगी. लेकिन संतों व महापुरुषों हमेशा यही सिखाते हैं कि हर कर्म की फल कभी न कभी जरूर मिलता है. इस विषय पर प्रेमानंद महाराज में भी बहुत गहरी बात कही है जो कि जीवन में बहुत काम आएगी.

बुरे कर्म आते हैं सामने

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इंसान गलत कर्म करने के बाद दुनिया से छिपाता है और सोचता है कि किसी को पता नहीं चलेगा. लेकिन कर्मों का लेखा-जोखा हमेशा चलता रहता है और उसी के आधार पर हमें फल मिलता है. बुरे कर्म किसी न किसी रूप में सामने जरूर आते हैं. जीवन में आ रहे दुख व परेशानियां बुरे कर्म का फल भी हो सकते हैं.

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अच्छे कर्म भी नहीं होते व्यर्थ

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जिस तरह बुरे कर्म दुख व परेशानी के रूप में सामने आते हैं. उसी प्रकार अच्छे कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं होते हैं और उनका फल अवश्य मिलता है. महाराज जी का कहना है कि ग्रंथों में भगवान शिव ने भी यही कहा है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है वह पापी है और जो अकर्म में भी कर्म देखता है वह बुद्धिमान है.

दशा और दिशा जरूरी

प्रेमानंद महाराज का कहना है कि अगर आपको आज अपने कर्मों का फल नहीं मिल रहा तो फल की चिंता छोड़ दें. अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आज नहीं तो कल आपको उसका शुभ फल जरूर मिलेगी. वहीं यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो याद रखिए कि किसी न किसी रूप में उसकी सजा जरूर मिलेगी.

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कौन-सी गलतियां इंसान को भारी पड़ती हैं?

कर्मों का फल को सभी को मिलता है फिर चाहें वो अच्छे कर्म या बुरे. ऐसे में ध्यान रखें कि बुरे कर्म की बजाय जीवन में अच्छे कर्म करें जिससे भगवान की कृपा आप पर बनी रहे. जिंदगी में किसी का अपमान न करें, दूसरों को धोखा न दें और किसी गरीब या जरूरतमंद का दिल कभी न दुखाएं. भूलकर भी ऐसी गलतियां की तो इसका भारी भुगतान करना पड़ सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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