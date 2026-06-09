Quote of the Day: दुखों से घिर गए हैं? भगवान कृष्ण ने बताया परेशानियों से बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता

Quote of the Day: कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब व्यक्ति सिर्फ दुखों से घिरा होता है. जिसकी वजह से उसका मन अशांत और दुविधा में रहता है. ऐसे में भगवान श्रीकृष्ण के शब्द आपको दुखों से बाहर निकाल सकते हैं.

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Quote of the Day

Quote of the Day: जीवन में दुख और परेशानियां हर व्यक्ति के हिस्से में आती हैं, या यूं कहें कि जीवन का एक हिस्सा दुख भी है. दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने जीवन में कभी संघर्ष, असफलता या मानसिक तनाव का सामना न किया हो. यहां तक कई लोगों को कई बार अपमान भी झेलना पड़ता है और ऐसे दुख मन से कभी नहीं निकलते. जब दुख व परेशानी मन में जगह बना लेती हैं तो सफलता व खुशियों के रास्ते अपने-आप ही बंद होने लगते हैं. लेकिन सवाल यह है कि इन दुखों से बाहर कैसे निकला जाए? इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में बहुत सरल शब्दों में दिया है.

गीता में लिखा है दुखों से बाहर निकलने का रास्ता

भगवान श्रीकृष्ण के अनुसार मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी आसक्ति और अपेक्षाएं होती हैं. श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होतीं, तब मन दुखी हो जाता है. इसलिए दुखों से बाहर निकलने का सबसे आसान मार्ग है- कर्म करते रहना और फल की चिंता छोड़ देना.

भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं. जब व्यक्ति कर्म करने से पहले उसके परिणाम की चिंता में डूब जाता है, तब भय, तनाव और निराशा जन्म लेते हैं. जबकि जो व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है, उसके मन में शांति बनी रहती है.

श्रीकृष्ण कहते हैं कि समभाव रखना बहुत ही जरूरी है. यानि जीवन में कैसा भी समय आए उसे स्वीकार करें. जीवन में सुख आए तो अहंकार न करें और दुख आए तो निराश न हों. हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक मजबूत होता है.

याद रखें भगवान कृष्ण की ये सीख

“कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, यही दुखों से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है.”

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श्रीकृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखें

कर्म करें, लेकिन फल की चिंता न करें.

कभी आपा न खोएं, बल्कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें.

ईश्वर पर विश्वास रखें, मन शांत रहेगा.

सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.