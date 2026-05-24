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Quote of the Day: जीवन बर्बाद होने से बचाना है तो इन 5 मौकों पर रखें जुबान पर ताला, प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कब रहना चाहिए मौन?

Quote of the Day: प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं नहीं होता. कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां बोलने की वजह से आपके जीवन से सुख-समृद्धि गायब हो सकती है.

Published date india.com Published: May 24, 2026 8:10 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Quote of the Day: जीवन बर्बाद होने से बचाना है तो इन 5 मौकों पर रखें जुबान पर ताला, प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कब रहना चाहिए मौन?
Quote of the Day

Quote of the Day: कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है और एक सही शब्द किसी व्यक्ति की जिंदगी संवार सकता है तो वहीं एक गलत शब्द ही वजह से रिश्ते व सम्मान दोनों खो सकते हैं. इसलिए संत, महापुरुष अक्सर लोगों को ​कम बोलने और कुछ जगहों पर न बोलने की सलाह देते हैं. इसी विषय पर वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है कि रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसे मौके होते हैं जब हमें मौन रहना चाहिए. इन जगहों पर मौन रहने ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज ने किस मौकों पर चुप रहने की सलाह दी है.

इन जगहों पर रहे मौन!

प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि दिनचर्या के दौरान व कुछ मौकों पर ऐसा समय होता है जब मौन रहना चाहिए. कुछ मौको पर बोलना न तो स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है और न ही मानसिक तौर पर ठीक होता है.

माला जाप करते समय: प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार माला जाप करते हुए मन को हमेशा एकाग्र रखना चाहिए. इस दौरान बीच-बीच में बात करने से एकाग्रता समाप्त होती है और मन को शांति नहीं मिलती. क्योंकि माला जाप भगवान के नाम में खो जाने और मानसिक शांति के लिए किया जाता है.

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हवन करते समय: अक्सर लोग हवन के दौरान बात करते रहते हैं, जबकि ऐसा करना गलत माना गया है. प्रेमानंद जी महाराज जी का कहना है कि हवन करते समय व्यक्ति को बिल्कुल मौन रहना चाहिए और केवल भगवान की भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए. क्योंकि हवन के दौरान बीच-बीच में बोलने से हवन से उत्पन्न होने वाली आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो जाती है.

भोजन करते समय: घरों में ये सिखाया जाता है कि भोजन करते समय चुप रहना चाहिए. इसके पीछे महत्वपूर्ण वजह यह है कि भोजन केवल स्वाद या पेट भरने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि भोजन से शरीर को ऊर्जा भी प्राप्त होती है. ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी भोजन करते समय मौन रहने की सलाह दी है. इसकी एक वजह यह भी है कि खाना खाते समय सांस की नली खुली होती है और इस दौरान यदि बात करते हैं तो खाना निगलने में दिक्कत आ सकती है.

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शौचालय में रहें मौन: आजकल बाथरूम में फोन लेकर जाने का चलन है और फोन का इस्तेमाल करते समय लोग घंटों बाथरूम में बिता देते हैं. इस विषय पर प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि व्यक्ति को शौचालय में लघुशंका के दौरान मौन रहना चाहिए. इस दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

मार्ग में चलते हुए: प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार व्यक्ति को मार्ग में चलते हुए मौन यानि चुप रहना चाहिए. क्योंकि रास्ते में अगर बात करते हुए जा रहे हैं तो कई बार रास्ते का ध्यान नहीं रहता है और दुर्घटना होने का डर रहता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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