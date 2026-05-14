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Quote Of The Day Premanand Ji Maharaj Motivational Quotes On Success Pain And Ego Control In Hindi

Quote of the Day: कुछ पाना है तो दर्द सहना पड़ेगा...प्रेमानंद जी महाराज की यह सीख अहंकार से रखेगी दूर

Quote of the Day: प्रेमानंद जी महाराज के उपदेश लोगों को बेहद पसंद आते हैं और उन्हें यदि जीवन में लागू कर लिया जाए तो मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार होता है.

Quote of The Day

Quote of the Day: जब भी हमें कोई दुख, दर्द या तकलीफ होती है तो हम भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं. जबकि हम जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों को उनके हिसाब से सबकुछ देता है लेकिन इसके लिए सब्र रखना बेहद जरूरी है. अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज की कुछ बातें आपके बहुत काम आएंगी. क्योंकि इन बातों में जीवन में सच्चाई छिपी हुई है जो कि हर किसी को जाननी चाहिए.

सहनशीलता दिखाएगी सही मार्ग

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए. आंतरिक विकारों का पूर्ण रूप से वहन करना स्वभाव बना लेना चाहिए और छोटी-बड़ी बात को सहने की क्षमता रखनी चाहिए. जो व्यक्ति सहने की क्षमता रखता है उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता.

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महापुरुष कहलाते हैं ऐसे लोग

प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार काम वेदना, क्रोध की जलन, लोभ की प्रवृत्ति, मोह की ममता, अहंकार का मद, किसी की उन्नति देखकर अंदर ईष्या होना, जो साधन यह सबकुछ सह जाए वही महापुरुष कहलाता है. जो मद, मोह और मदन को परास्त करता है उसे महापुरुष कहते हैं.

अहंकार से रहें दूर

सहनशीलता आपको शांत बनाती है और शांत मन से सोचने-समझने की क्षमता मजबूत होती है. ऐसे में अहंकार को अपने आस-पास भी न फटकने दें और सहनशीलता के स्वभाव को अपनाएं. प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो अहंकार नहीं करता वही विजयती होता है. जो सहना सीख जाए उसके मन से ईष्या स्वयं ही समाप्त हो जाती है.

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क्षमा करना सबसे बड़ा गुण

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई आपको मारे, तिरस्कार करके निकाल दें उससे झगड़ा करने की बजाय सह जाओ. सुनने में यह बात जरूर अजीब लगेगी लेकिन आपका सहनशीलता का स्वभाव ही सामने वाले व्यक्ति को परास्त कर देगा. क्षमा कर देना ही सबसे बड़ी ताकत है. कोई भी परेशानी हो किसी से मत कहो और न किसी से सहयोग लो. चाहे बाहरी आक्रमण हो या फिर आंतरिक. चुपचाप अपने भगवान का ध्यान कर लें. अपने मन को कंट्रोल कर लेना ही सबसे बड़ी ताकत और दुश्मनों विनाश है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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