By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Quote of the Day: 'मानवता ही सेवा का सच्चा धर्म है' गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर की ये सीख बदल सकती है आपकी जिंदगी
Quote of the Day: आज यानि 9 मई को महान कवि रवींद्र नाथ टैगोर की जयंती मना जा रही है और गुरुदेव टैगोर ने अपने जीवनकाल में लोगों को कई ऐसी सीख दी हैं जो कि आज भी काम आती हैं.
Quote of the Day: हिंदी कैलेंडर के अनुसार अभी ज्येष्ठ माह चल रहा है लेकिन बंगाली कैलेंडर में यह वैशाख का महीना है जो कि आमतौर पर अप्रैल या मई में होता है. बंगाली महीने वैशाख के 25वें दिन रवींद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है. रवींद्र टैगोर का सिर्फ एक महान कवि ही नहीं, बल्कि एक विचारक भी रहे हैं और उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को जीने का सही तरीका बताया है. रवींद्र नाथ टैगोर को गुरुदेव टैगोर भी कहा जाता है और आज के विचार में हम उनकी कही एक ऐसी बात का जिक्र कर रहे हैं जो कि जीवन में बहुत काम आती है.
अपने जीवन में आज से ही अपना लें ये बात
रवींद्र नाथ टैगोर कहते हैं कि ‘मानवता ही सेवा का सच्चा धर्म है.’ यानि व्यक्ति को यदि जीवन में सुखी रहना है तो मानवता की सेवा करें. आज के समय लोग केवल स्वार्थ और भागदौड़ में उलझते जा रहे हैं और इस वजह से इंसानियत भी भूलने लगे हैं. लेकिन गुरुदेव टैगोर की यह सीख हमें इंसानियम, प्रेम और दूसरों की मदद का महत्व समझाती है.
इसे भी पढ़ें: Aaj Ka Panchang 09 May 2026: आज कितनी देर रहेगा राहुकाल? इस समय भूलकर भी न करें कोई शुभ काम, यहां देखें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें पूरा पंचांग
बाहरी दिखावे से रहें दूर
गुरुदेव टैगोर का मानना था कि धर्म केवल पूजा-पाठ करना या बाहरी दिखावा करना नहीं है. असली धर्म तो इंसानियत है जिसमें दूसरों के दुख को समझें और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें. किसी के दुख में सुखी होने वाले लोगों में इंसानियत नहीं होती और ऐसे में पूजा-पाठ करना केवल दिखावा है. धर्म दूसरों की सेवा करना सिखाता है और इसलिए इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है.
इसे भी पढ़ें: Quote of the Day: ‘मस्त रहो, भगवान तुम्हारे साथ है’ प्रेमानंद जी महाराज से जानिए खुश रहने का मंत्र
जीवन बन सकता है सुखमय
रवींद्र नाथ टैगोर का कहना है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की भलाई सोचता है और जिसमें इंसानियत होती है वह हमेशा सुखी रहता है. ऐसे लोगों के जीवन में सकारात्मकता रहती है जिससे मन शांत और माहौल खुशनुमा लगता है. इसलिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि कभी इंसानियत का धर्म न भूलें और सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज व दूसरों के लिए भी जीना सीखें. इससे आपको खुशी भी मिलेगी और आस-पास तनाव भी नहीं रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.