Quote of the Day: 'जो हुआ, वह अच्छे के लिए हुआ...' श्रीकृष्ण के इस एक वाक्य में छिपा है सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य

Quote of the Day: जीवन में जब भी कोई मुश्किल या परेशानी आती है तो हम निराश हो जाते हैं और कई बार दुख में डूब जाते हैं. ऐसे समय में भगवान श्रीकृष्ण का एक अमूल्य संदेश हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच की राह दिखाता है.

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Quote of the Day

Quote of the Day: जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हम तरफ से निराश हो जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं और सफलता मुंह मोड़ लेती हैं. ये ऐसा वक्त होता है जब उम्मीद की कोई किरण नजर ही नहीं आती और हर तरफ अंधकार दिखाई देता है. धीरे-धीरे यह वक्त हमें भीतर से कमजोर और खोखला कर देता है जिसकी वजह से हम सोचने-समझने की क्षमता खो बैठते हैं और खुद ही खुद के लिए सभी रास्ते बंद कर देते हैं. इस अंधकार में भगवान श्रीकृष्ण का एक अमूल्य संदेश रोशनी की किरण बन सकता है. यह संदेश के कई गहरे अर्थ छिपे हैं जो जीवन को सुखी बना सकते हैं.

श्रीकृष्ण का अमूल्य वचन:

“जो हुआ, वह अच्छे के लिए हुआ और जो होगा, वह भी अच्छे के लिए होगा.”

यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसे बेहतर तरीके से जीने का एक गहरा दर्शन है. जो व्यक्ति श्रीकृष्ण के इस विचार को अपने जीवन में उतार ले, वह चिंता, पछतावे और भय से काफी हद तक मुक्त हो सकता है.

अतीत को लेकर क्यों करें पछतावा?

अक्सर लोग अपने बीते हुए समय को याद करके हर दिन दुखी होते हैं. इसी सोच में रहते हैं कि अगर कोई अलग फैसला या निर्णय लिया होता तो शायद आज जिंदगी बेहतर होती. लेकिन भगवान श्रीकृष्ण का संदेश बताता है कि जो कुछ भी हुआ, वह किसी न किसी कारण से हुआ और उसने हमें कुछ न कुछ सिखाया है. हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है. इसलिए अतीत को बदलने की कोशिश करने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है.

भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखें

कई लोग अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाते. ऐसे लोगों को हमेशा यह डर सताता रहता है कि आगे क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, समस्याएं आएंगी या नहीं. श्रीकृष्ण का यह कथन हमें सिखाता है कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म हमारे साथ है. इसलिए चिंता करने के बजाय कर्मों पर ध्यान देना चाहिए.

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हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना जरूरी

जब जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता, तब हम भाग्य को दोष देने लगते हैं. लेकिन श्रीकृष्ण का संदेश कहता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है. कई बार जो चीज हमें उस समय बुरी लगती है, वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी सीख या अवसर बन जाती है. इसलिए हर परिस्थिति में खुद को पॉजिटिव रखें और धैर्य व विश्वास कभी न खोएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.