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Quote of the Day: क्यों कुछ लोग खूब कमाकर भी खाली जेब रह जाते हैं? श्रीकृष्ण के संदेश में छिपा है जवाब

Quote of the Day: आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और पैसे की पीछे रात-दिन भाग रहा है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत कमाते हैं, फिर भी उनकी जेब खाली रह जाती है. इस सवाल का जवाब श्रीकृष्ण के संदेश में छिपा है.

Written by: Renu Yadav
Published: June 10, 2026, 9:17 AM IST
Quote of the Day: क्यों कुछ लोग खूब कमाकर भी खाली जेब रह जाते हैं? श्रीकृष्ण के संदेश में छिपा है जवाब
Quote of the Day

Quote of the Day: आजकल हर कोई पैसा कमाने की दौड़ में भाग रहा है. कोई नौकरी में तरक्की पाना चाहता है तो कोई बिजनेस की दुनिया में नाम और शोहरत कमाना की होड़ में लगा है. हर किसी को सफलता, पैसा और शोहरत चाहिए. ऐसे में कई बार मन में यह सवाल उठता है कि क्या केवल धन कमाना ही जीवन में समृद्धि की गारंटी है? भगवान श्रीकृष्ण के अनुसार इसका उत्तर ‘नहीं’ है. उनका संदेश स्पष्ट है कि धन अर्जित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है उसका सही उपयोग और संरक्षण करना.

पहले समझिए धन का महत्व

भगवान कृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में कर्म, संयम और विवेक का महत्व बताया है. धन भी उसी व्यक्ति के पास टिकता है जो उसका सम्मान करता है और सोच-समझकर उसका उपयोग करता है. कई लोग खूब कमाते हैं, लेकिन गलत खर्चों और दिखावे में पड़ने की वजह से आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं.

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कमाने से ज्यादा जरूरी है बचत

अगर धीरे-धीरे आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन फिर भी बचत नहीं हो पा रही तो यह वाकई चिंता का विषय है. क्योंकि धन केवल खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का आधार भी है. जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर रखता है, वही कठिन समय में आत्मविश्वास के साथ खड़ा रह पाता है.

दिखावे की जिंदगी से रहें दूर

भगवान श्रीकृष्ण ने मोह और अहंकार को मनुष्य के पतन का कारण बताया है. आज के समय में लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से पैसा खर्च कर देते हैं. दिखावे के चक्कर में लोग अपनी आर्थिक स्थिति को खराब कर लेते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं. इसलिए अपनी जरूरत और इच्छा में अंतर समझना जरूरी है.

धन का सही उपयोग ही सच्ची बुद्धिमानी

धन का उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के कल्याण के लिए भी होना चाहिए. जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करता है, उसके जीवन में संतुलन और संतोष बना रहता है.

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भगवान श्रीकृष्ण का संदेश

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने संदेश दिया है कि धन को साधन बनाइए, साध्य नहीं. धन कमाने के लिए मेहनत करें, लेकिन उसे संभालने के लिए विवेक अपनाएं. क्योंकि जो व्यक्ति धन का सम्मान करता है और उसका सही प्रबंधन करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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