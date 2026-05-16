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Quote Of The Daythese 5 Lessons Of Shanidev Can Change Your Luck You Will Never Lose In Life

Quote of the Day: शनिदेव की ये 5 सीख बदल सकती हैं आपकी किस्मत, जीवन में कभी नहीं होगी हार

Quote of the Day: शनिदेव एक ऐसे भगवान हैं जो कि कर्मों के आधार पर फल ही नहीं देते, बल्कि न्याय और अनुशासन का मार्ग भी दिखाते हैं. शनिदेव की इन सीखों का पालन कर आप​ जिंदगी में सफल हो सकते हैं.

Quote of the Day

Quote of the Day: आज यानि 16 मई को देशभर में शनि जयंती मनाई जा रही है और इस दिन भगवान शनिदेव का पूजन किया जाता है. हिंदू धर्म शास्त्रों में शनिदेव को कर्मफल दाता कहा गया है जो कि लोगों को न्याय और अनुशासन सिखाते हैं. वैसे तो शनिदेव की दृष्टि को बहुत ही कठोर माना जाता है लेकिन यदि किसी पर इनकी शुभ दृष्टि पड़ जाए तो उसकी बंद किस्मत के रास्ते खुल जाते हैं. शनिदेव केवल लोगों को न्याय, अनुशासन का मार्ग ही नहीं दिखाते बल्कि उनके जीवन की सही राह भी सिखाते हैं. शनिदेव धैर्य, सच्चाई और मेहनत करने वाले पर हमेशा अपनी कृपा बनाकर रखते हैं. अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो शनिदेव के जीवन से 5 प्रमुख बातें जरूर सीखें.

कर्म को दें महत्व

शनिदेव को कर्मफल दाता कहा गया है क्योंकि वह मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं. जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे. जो व्यक्ति जीवन में ईमानदार के साथ कर्म करता है शनिदेव पर उसकी विशेष कृपा बनी रहती है. इसलिए जीवन में कर्म को महत्व दें क्योंकि शनिदेव देर से ही सही, लेकिन फल जरूर देंगे.

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दया और करुणा

शनिदेव उन लोगों पर अपनी कृपा बनाकर रखते हैं जो कि दूसरों के प्रति दया व करूणा का भाव रखते हैं. जीवन में यदि दया व करूणा के भाव को अपना लिया जाए और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए तो शनिदेव प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाएंगे.

अनुशासन और धैर्य

जीवन में अनुशासन अपनाना बेहद ही जरूरी है अनुशासन और धैर्य के साथ यदि कोई कार्य किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है. शनिदेव भी भक्तों को यही सिखाते हैं कि अनुशासन और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ें. ऐसे लोगों को सफलता के साथ समाज में सम्मान भी मिलता है.

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ईमानदार है जरूरी

शनिदेव ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो कि झूठ, छल और अन्याय का साथ देते हैं. क्योंकि यह सभी बातें अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता. इसलिए आज से ही जीवन में ईमानदार अपनाना शुरू कर दें. ईमानदार और सच्चाई का साथ देने वाले लोगों पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है.

नशे से दूर

अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें. क्योंकि जो लोग नशे में डूबे रहते हैं उन पर शनिदेव की सीधी नजर पड़ती है जो कि दुर्भाग्य के रास्ते खोलती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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