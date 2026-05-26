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Quote of the Day: जब हर तरफ नजर आए अंधेरा और टूटने लगें उम्मीदें...तो याद करिए नीम करोली बाबी की ये बातें, बदल जाएगी जिंदगी

Neem Karoli Baba Quotes Hindi: आज के समय में भी नीम करोली बाबा की बातें आपको जीवन में नई राह दिखा सकती हैं. बाबा की दी हुई सीख मुश्किल समय में संजीवनी का काम कर सकती है.

Published date india.com Published: May 26, 2026 9:15 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Quote of the Day: जब हर तरफ नजर आए अंधेरा और टूटने लगें उम्मीदें...तो याद करिए नीम करोली बाबी की ये बातें, बदल जाएगी जिंदगी
Quotes of the Day

Neem Karoli Baba Quotes Hindi: कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हम बहुत निराश हो जाते हैं और आगे कोई उम्मीद ही नजर नहीं आती. ऐसे मुश्किल समय में बस एक सपोर्ट की जरूरत होती है जो कि सही राह दिखा सके और अंधेरे में रोशनी की चमक दिखा सके. लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम हो जो आपको दुख की घड़ी से बाहर निकाल सके. तो फिर परेशान होने की बजाय सीधा नीम करोली बाबा की चरण में पहुंच जाइए. नीम करोली बाबा ने अपने जीवनकाल में लोगों को कई ऐसी बातें और उपदेश दिए हैं जो कि आज भी आपके काम आ सकते हैं. बाबा की सीख आपके लिए मार्गदर्शक बन सकती है और परेशानियों से बाहर निकाल सकती है. आइए जानते हैं नीम करोली बाबा की वो सीख जिन्हें अपनाने से आपका जीवन बदल सकता है.

अतीत को भूलकर आगे बढ़ें

नीम करोली बाबा का कहना था कि व्यक्ति को अतीत में नहीं जीना चाहिए. बल्कि अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए. जो व्यक्ति अतीत की गलतियों से सीखता है वही समझदार होता है. अतीत में डूबा रहने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता. इसलिए अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की कल्पना करें.

वर्तमान में रहें खुश

नीम करोली बाबा कहते थे कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना शुरू कर दें. भविष्य की चिंता और अतीत का तनाव आपकी सफलता में बाधाएं पैदा कर सकता है. इसलिए वर्तमान में जीएं और खुश रहें.

पैसे का सही उपयोग

नीम करोली बाबा की ये सीख आपके जरूर काम आएगी. बाबा का कहना था कि जिस तरह आप अपने धन को दिल से लगाकर रखते हैं उसी प्रकार भगवान को भी हृदय में बसाकर रखें. धन का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करें. ऐसा धन कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है.

सच का साथ मत छोड़िए

नीम करोली बाबा का कहना है कि जीवन में सेवा और प्रेमभाव रखें. कभी भी सच का साथ न छोड़ें. क्योंकि झूठ बोलने वाले व्यक्ति के मन में हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है और इस वजह से वह अपनी बेहतरी के लिए कुछ नहीं सोच पाता. सच बोलने से खुद को सुकून मिलता है और समाज में भी मान-सम्मान मिलता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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