Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी का व्रत कैसे रखें? निर्जला या फलाहार... जानें जरूरी नियम और पूजा विधि

Radha Ashtami 2026: हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व माना गया है और यह दिन राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. भक्त इस दिन राधा रानी और श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखते हैं. खासतौर पर ब्रज क्षेत्र और बरसाना में राधा अष्टमी का पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस सा 19 सितंबर 2026, शनिवार को राधा अष्टमी मनाई जाएगी. इस दिन राधा रानी की पूजा के लिए मध्याह्न काल को विशेष माना जाता है. आइए जानते हैं राधा अष्टमी पर व्रत रखने के नियम क्या है?
पूरे ब्रज क्षेत्र में विशेषकर बरसाना में राधा अष्टमी की रौनक अलग ही देखने को मिलती है और इस दौरान भक्त राधा रानी की भक्ति में डूबे नजर आते हैं. हर तरफ राधे—राधे के जयकारे गूंजते हैं और इस दिन व्रत भी रखा जाता है. राधा अष्टमी पर व्रत रखने के अलग-अलग तरीके प्रचलित हैं. कुछ भक्त पूरे दिन निराहार या निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार या एक समय भोजन करके व्रत रखते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार पूरे दिन का व्रत या फिर भी एक समय भोजन के साथ भी व्रत किया जा सकता है. इसलिए व्रत का स्वरूप अपनी श्रद्धा, परंपरा और शारीरिक क्षमता के अनुसार तय किया जा सकता है.
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कुछ श्रद्धालु राधा अष्टमी पर बिना अन्न और जल के व्रत रखते हैं जिसे निर्जला व्रत कहते हैं. इसे कठिन व्रत माना जाता है. यदि कोई व्यक्ति निर्जला व्रत करने में सक्षम नहीं है, तो केवल धार्मिक मान्यता के कारण शरीर पर दबाव डालना जरूरी नहीं है.
वहीं कुछ भक्त फलाहार व्रत रखते हैं. जिसमें भक्त दिनभर अन्न का सेवन नहीं करते और फल, दूध या अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक व्रत आहार लेते हैं. यह उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है जो निराहार या निर्जला व्रत नहीं रख पाते.
राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें. इसके बाद पूजा स्थान की सफाई करके राधा रानी और श्रीकृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. पूजा के लिए सामग्री जोड़े जिसमें राधा रानी और श्रीकृष्ण की प्रतिमा/तस्वीर, फूल, माला, रोली, अक्षत, धूप, दीप, फल, मिष्ठान, पंचामृत, तुलसी दल शामिल करें. इसके बाद श्रद्धा के साथ राधा रानी का पूजन करें. राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा के लिए मध्याह्न काल को विशेष माना जाता है. धार्मिक विवरणों के अनुसार इसी समय राधा रानी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. पूजा के दौरान राधा रानी को फूल, वस्त्र और भोग अर्पित करें. इसके बाद धूप-दीप जलाकर आरती करें और राधा-कृष्ण का ध्यान करें.
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राधा रानी की पूजा के दौरान भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जाप कर सकते हैं. इस दिन ‘ॐ ह्रीं श्रीं राधिकायै नमः’ मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए. इस मंत्र का जाप शांत मन से किया जा सकता है. इसके अलावा राधा-कृष्ण के भजन और नाम-स्मरण भी पूजा का हिस्सा बनाए जा सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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