Radha Ashtami 2026: 18 या 19 सितंबर, कब है राधा अष्टमी? तारीख को लेकर कन्फ्यूजन दूर करें, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Radha Ashtami 2026: 18 या 19 सितंबर को लेकर कन्फ्यूजन है? जानें राधा अष्टमी की सही तारीख, अष्टमी तिथि, शुभ पूजा मुहूर्त, राधारानी की पूजा विधि, भोग और व्रत से जुड़ी जरूरी बातें.

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Radha Ashtami 2026

19 सितंबर को मनाई जाएगी राधा अष्टमी

18 सितंबर से शुरू होगी अष्टमी तिथि

मध्याह्न काल में राधारानी की पूजा खास

जानें अभिषेक, भोग और पूजा की पूरी विधि

Radha Ashtami 2026 Date: राधा अष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण की प्रिय राधारानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है. भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत और पूजन किया जाता है. इस बार अष्टमी तिथि 18 सितंबर से शुरू हो रही है, जिसकी वजह से कई लोगों के बीच पर्व की तारीख को लेकर भ्रम है. पंचांग गणना के अनुसार राधा अष्टमी 19 सितंबर 2026, शनिवार को मनाई जाएगी.

18 सितंबर से शुरू होगी अष्टमी तिथि

पंचांग के मुताबिक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे शुरू होगी और 19 सितंबर को दोपहर 3:26 बजे तक रहेगी. चूंकि राधा अष्टमी का पर्व अष्टमी तिथि में पड़ने वाले मध्याह्न काल को ध्यान में रखकर मनाया जाता है, इसलिए इस वर्ष पूजा और व्रत के लिए 19 सितंबर की तारीख ली जाएगी.

राधा अष्टमी 2026 का शुभ पूजा मुहूर्त

19 सितंबर को राधा रानी की पूजा के लिए मध्याह्न का समय विशेष माना जाता है. अलग-अलग स्थानों पर सूर्योदय और स्थानीय समय के अंतर के कारण मुहूर्त में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है. पंचांग गणना में कई स्थानों पर मध्याह्न पूजा का समय करीब 2 घंटे 26-27 मिनट बताया गया है.इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा का सटीक समय देखना उचित रहेगा.

कैसे करें राधा रानी की पूजा?

राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल की सफाई करें. इसके बाद चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर राधा-कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें.सबसे पहले भगवान गणेश और अन्य देवी-देवताओं का स्मरण करें. इसके बाद राधारानी का ध्यान करते हुए उन्हें जल, पंचामृत, पुष्प, रोली, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें. राधारानी को श्रृंगार सामग्री और सुगंधित पुष्प अर्पित करने की भी परंपरा है.पूजा के दौरान राधा जी के मंत्र या राधा-कृष्ण के नाम का जाप किया जा सकता है. इसके बाद राधारानी की आरती करें और प्रसाद अर्पित करें.

व्रत रखने वाले इन बातों का रखें ध्यान

राधा अष्टमी पर कई भक्त व्रत रखते हैं. अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार या सात्विक आहार के साथ व्रत किया जा सकता है. पूजा-पाठ के दौरान मन को शांत रखकर राधा-कृष्ण का स्मरण करना इस पर्व का प्रमुख भाव है. व्रत या पूजा से जुड़े नियम अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों की परंपराओं के अनुसार अलग हो सकते हैं. इसलिए किसी एक स्थानीय परंपरा को सार्वभौमिक नियम मानने के बजाय अपने पारिवारिक और क्षेत्रीय रीति-रिवाजों का भी ध्यान रखें.

राधा अष्टमी का धार्मिक महत्व

राधा रानी को कृष्ण भक्ति और प्रेम-भक्ति की प्रमुख प्रतीक माना जाता है. राधा अष्टमी का पर्व भक्तों के लिए राधा-कृष्ण की आराधना, भक्ति और आध्यात्मिक साधना का विशेष अवसर माना जाता है. इस दिन मंदिरों में विशेष श्रृंगार, भजन-कीर्तन और पूजा के आयोजन किए जाते हैं. इस तरह 18 सितंबर को अष्टमी तिथि शुरू होने के बावजूद राधा अष्टमी का पर्व 19 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा. पूजा करते समय स्थानीय पंचांग से मध्याह्न मुहूर्त की पुष्टि कर लेना बेहतर रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.