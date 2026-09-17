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राधा रानी से प्रेम और रुक्मिणी से शादी! आखिर श्रीकृष्ण की इस लीला के पीछे क्या था रहस्य?

Radha Ashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी का प्रेम भारतीय भक्ति परंपरा में सबसे पवित्र और अमर प्रेम कथाओं में गिना जाता है. लेकिन श्रीकृष्ण की पत्नी का दर्जा रुक्मिणी को मिला. आइए जानते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है.

Written by: Renu Yadav
Updated: September 17, 2026, 4:46 PM IST
राधा रानी से प्रेम और रुक्मिणी से शादी! आखिर श्रीकृष्ण की इस लीला के पीछे क्या था रहस्य?
Radha Ashtami 2026

Radha Ashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी का प्रेम भारतीय संस्कृति में आत्मा और परमात्मा के अमर मिलन का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है. भले ही सांसारिक दृष्टि से देवी रुक्मिणी श्रीकृष्ण की मुख्य पटरानी बनीं, लेकिन आध्यात्मिक परंपरा में राधा रानी का स्थान सदैव सर्वोच्च रहा है. रुक्मिणी जी को जहां माता लक्ष्मी का साक्षात अवतार और गृहस्थ जीवन में धर्म और मर्यादा का आधार माना जाता है, वहीं राधा रानी श्रीकृष्ण की शक्ति और निश्छल भक्ति का रूप हैं. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि जब श्रीकृष्ण और राधा रानी का प्रेम इतना प्रसिद्ध है, तो फिर कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह क्यों किया?

इस सवाल का जवाब केवल सांसारिक रिश्तों के नजरिए से नहीं दिया जा सकता. कृष्ण-राधा और कृष्ण-रुक्मिणी से जुड़ी कथाओं में प्रेम, भक्ति, समर्पण और धर्म के अलग-अलग भाव दिखाई देते हैं. हालांकि, अलग-अलग पुराणों और वैष्णव परंपराओं में राधा रानी से जुड़े प्रसंगों और उनके स्वरूप की व्याख्या अलग-अलग मिलती है.

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इतना खास क्यों माना जाता है राधा और कृष्ण का प्रेम

भक्ति परंपरा में राधा रानी को श्रीकृष्ण की परम भक्त और प्रेम-स्वरूप के रूप में देखा जाता है. वृंदावन और ब्रज की कृष्ण भक्ति में राधा-कृष्ण की जोड़ी को विशेष महत्व प्राप्त है. राधा रानी का प्रेम किसी सांसारिक अपेक्षा पर आधारित नहीं माना जाता. भक्त परंपरा में इसे ऐसा प्रेम बताया जाता है जिसमें प्रिय के प्रति पूर्ण समर्पण होता है. यही वजह है कि राधा-कृष्ण का नाम अक्सर एक साथ लिया जाता है. ‘राधा-कृष्ण’ केवल दो नाम नहीं, बल्कि भक्ति परंपरा में प्रेम और परमात्मा के संबंध का प्रतीक भी माने जाते हैं.

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फिर श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह क्यों किया?

पौराणिक कथाओं के अनुसार रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थीं और वह मन ही मन श्रीकृष्ण को अपना पति मान चुकी थीं. जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, तब रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण को संदेश भेजकर उनसे सहायता मांगी. कथा के अनुसार श्रीकृष्ण रुक्मिणी को लेकर चले गए और उनसे विवाह कर लिया. भागवत पुराण में रुक्मिणी हरण और उनके विवाह का विस्तृत वर्णन मिलता है. इस दृष्टि से रुक्मिणी और श्रीकृष्ण का विवाह केवल प्रेम का प्रसंग नहीं, बल्कि रुक्मिणी की इच्छा, उनकी भक्ति और श्रीकृष्ण के प्रति उनके पूर्ण समर्पण से जुड़ी कथा है.

राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ था?

राधा और श्रीकृष्ण के विवाह को लेकर कई लोक कथाएं और प्रसंग प्रचलित हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा-कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था. क्योंकि राधा रानी का स्वरूप और श्रीकृष्ण के साथ उनका संबंध विशेष रूप से बाद की भक्ति परंपराओं और वैष्णव साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ. इसलिए यह कहना कि सभी धार्मिक ग्रंथों में राधा-कृष्ण के विवाह के बारे में एक ही मत है, सही नहीं होगा. कुछ परंपराएं राधा को श्रीकृष्ण की परम शक्ति और शाश्वत संगिनी के रूप में देखती हैं, जबकि उनके विवाह को लेकर अलग-अलग कथाएं और मान्यताएं मिलती हैं.

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्रीकृष्ण के भक्त श्रीदामा ने राधा जी को श्राप दिया था कि वे जिससे सबसे अधिक प्रेम करती हैं उससे 100 वर्षों तक अलग रहेंगी. कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से राधा-कृष्ण दूर हुए और उनका विवाह नहीं हुआ.

जबकि ब्रहम्मावैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का विवाह माता यशोदा के भाई रायान गोपा से हुआ था और वह रिश्ते में कृष्ण जी की मामी लगने लगी थीं. यह भी एक वजह है जो कि राधा-कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया. हालांकि, ये केवल धार्मिक प्रचलित कथाएं हैं और उन्हें पूरी तरह से सही नहीं जा सकता.

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श्रीकृष्ण की लीलाएं देती हैं खास संदेश!

राधा और रुक्मिणी से जुड़े प्रसंगों को समझने पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है- भगवान कृष्ण की कथाओं को केवल सांसारिक रिश्तों के पैमाने पर नहीं देखा जाता. राधा-कृष्ण की कथा में भक्त और भगवान के बीच प्रेम एवं समर्पण का भाव प्रमुख है, जबकि रुक्मिणी-कृष्ण की कथा में विवाह, भक्ति और धर्म का पक्ष दिखाई देता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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