By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
राधा रानी से प्रेम करते थे श्रीकृष्ण...फिर क्यों उन्हें छोड़कर किया रुकमणी से विवाह? यहां पढ़ें राधा-कृष्ण की कहानी
Radha-Krishna Story: हिंदू धर्म में राधा-कृष्ण केवल पूजनीय ही नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं. राधा रानी के बिना श्रीकृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है. जबकि श्रीकृष्ण की पत्नी राधा जी नहीं बल्कि रुक्मणी थीं.
Radha-Krishna Story: श्रीकृष्ण भगवान विष्णु का आठवां अवतार थे, जिन्होंने द्वापर काल में धरती पर बढ़ रहे अधर्म का नाश करने के लिए जन्म लिया था. भगवान श्रीकृष्ण ने मनुष्य रूप में कई लीलाएं दिखाईं और लोगों को ज्ञान व न्याय का मार्ग भी दिखाया. जिसका जिक्र कई हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है. जब भी भगवान श्रीकृष्ण की बात होती है वहां राधा रानी का नाम स्वंय ही मुख से निकल पड़ता है. राधा जी के बिना श्रीकृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है. राधा-कृष्ण हिंदू धर्म में प्रेम व भक्ति का प्रतीक हैं और जब भी प्रेम का उदाहरण दिया जाता है तो वह राधा-कृष्ण के प्रेम पर ही आधारित होता है. लेकिन कई बार मन में यह सवाल आता है कि जब राधा-कृष्ण के बीच इतना गहरा प्रेम था तो फिर उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? आखिर क्यों श्रीकृष्ण ने राधा जी को छोड़कर रुक्मणी से शादी की?
क्यों अधूरा रह गया राधा-कृष्ण का प्रेम?
मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में राधा-कृष्ण की प्रेम कहानियां प्रचलित हैं. स्थानीय लोग आज भी लोककथाओं में राधा-कृष्ण की प्रेम कहानियां सुनते व सुनाते हैं. भगवान श्रीकृष्ण ने राधा जी से बहुत प्रेम किया गया लेकिन उनसे विवाह नहीं किया. इसके पीछे एक नहीं, बल्कि कई मत व कारण छिपे हुए हैं.
Breakup in Kundali: कुंडली में इस ग्रह के कमजोर होने पर होता है ब्रेकअप, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं निभा पाते रिश्ता
राधा-कृष्ण के बीच था आध्यात्मिक प्रेम
धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने राधा रानी से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि दोनों के बीच आध्यात्मिक प्रेम था और प्रेम का अर्थ विवाह नहीं हेाता. कथाओं के मुताबिक श्रीकृष्ण का मानना था राधा जी उनकी आत्मा हैं और आत्मा से शादी नहीं की जाती.
पारिवारिक रिश्ते थी वजह
ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण और राधा जी का विवाह न होने की वजह उनके पारिवारिक रिश्ते थे. कथा के अनुसार राधा जी का विवाह श्रीकृष्ण की मां यशोदा के भाई से हुआ था और वह रिश्ते में कृष्ण जी की मामी बन गई थीं.
इस श्राप के कारण नहीं हुई राधा-कृष्ण की शादी
ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार राधा जी और भगवान श्रीकृष्ण की सेविका श्रीदामा के बीच बहस हो गई. जिससे क्रोधित होकर राधा जी ने श्रीदामा को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया. बदले में श्रीदामा ने भी राधा जी को श्राप दिया कि उन्हें मानव रूप में जन्म लेकर 100 वर्षों तक अपने प्रियतम का वियोग सहना पड़ेगा. कहते हैं कि इसी श्राप के कारण राधा-कृष्ण का विवाह नहीं हुआ.
श्रीकृष्ण ने रुक्मणी से क्यों की शादी?
पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रीकृष्ण ब्रजभूमि छोड़कर द्वारका जा बसे और वहां राजपाट संभाला. उस समय रुक्मणी श्रीकृष्ण से मन ही मन प्रेम करने लगी थीं और उन्होंने मन से श्रीकृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था. लेकिन रुक्मणी का विवाह उनकी इच्छा के विरूद्ध किया जा रहा था. रुक्मणी जी ने श्रीकृष्ण को प्रेम पत्र लिखा और साथ ही विवाह की भी बात बताई. तब श्रीकृष्ण ने रुक्मणी जी से विवाह किया और पत्नी के रूप में स्वीकारा. कहते हैं कि रुक्मणी और राधा दोनों ही मां लक्ष्मी का स्वरूप थीं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.