जो लोग कहते हैं कि राधा-कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, वो पढ़ लें ये खबर…इस मंदिर में आज भी मौजूद हैं उनके विवाह के साक्ष्य!

राधा-कृष्ण के प्रेम पर शायद ही किसी को संदेह हो लेकिन जैसे ही सवाल विवाह का उठता है, बहस शुरू हो जाती है. कई लोग कहते हैं कि राधा-कृष्ण का विवाह कभी हुआ ही नहीं. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो मथुरा के मांट क्षेत्र में स्थित एक पवित्र वन की यह कहानी जरूर पढ़ लीजिए.

मांट (मथुरा) क्षेत्र में स्थित भांडीरवन ब्रज के 12 वन-उपवनों में से एक प्रमुख और रहस्यमयी स्थल माना जाता है. वैष्णव परंपरा के अनुसार, यही वह स्थान है जहां राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण का गुप्त गंधर्व विवाह हुआ था. कथा कहती है कि एक विशाल वटवृक्ष (बरगद) के नीचे स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वैदिक मंत्रों से दोनों का विवाह संपन्न कराया.

मंदिर में आज भी एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है. श्रीकृष्ण राधाजी की मांग में सिंदूर भरते हुए दर्शाए गए हैं. यह स्वरूप बेहद दुर्लभ है. यहां कृष्ण दूल्हे के रूप में और राधा दुल्हन की तरह सजी दिखाई देती हैं. भक्त इसे मात्र मूर्ति नहीं, बल्कि उस दिव्य क्षण की स्मृति मानते हैं, जिसका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है.

शास्त्रों में क्या मिलता है?

ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा-कृष्ण के शाश्वत मिलन और भांडीरवन विवाह का उल्लेख मिलता है. इसमें कहा गया है कि यह विवाह सांसारिक नियमों से परे, आत्मा और परमात्मा के दिव्य एकत्व का प्रतीक था. वहीं गर्गसंहिता में भी इस प्रसंग का वर्णन मिलता है. कथा के अनुसार, यह विवाह योगमाया की लीला के अंतर्गत हुआ था और ब्रह्मा जी ने स्वयं इसकी विधि पूरी कराई. हालांकि श्रीमद्भागवत महापुराण में राधा का नाम सीधे-सीधे नहीं आता, जिससे कुछ विद्वान इस विवाह को प्रतीकात्मक मानते हैं लेकिन वैष्णव आचार्यों का मत है कि सभी लीलाएं एक ही ग्रंथ में समाहित नहीं हैं. अलग-अलग शास्त्र मिलकर इस दिव्य कथा को पूर्णता देते हैं.

भांडीरवन के रहस्य

भांडीरवन केवल विवाह कथा तक सीमित नहीं है. यहां स्थित ‘भांडीर कुंड’ या ‘दूधिया कुआं’ अपने आप में रहस्य है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, सोमवार की अमावस्या को इस कुएं का जल दूधिया (सफेद) हो जाता है. श्रद्धालु इसे क्षीर सागर की दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं. इसके पास ही ‘मनोकामना कुंड’ भी है, जहां स्नान करने से निसंतान दंपत्तियों को संतान सुख मिलने की मान्यता है. द्वापर युग की एक और कथा वत्सासुर वध कथा भी यहां से जुड़ी है. कहा जाता है कि श्रीकृष्ण ने यहीं गोचारण के दौरान वत्सासुर नामक राक्षस का वध किया था.

हर कोई नहीं पहुंच पाता

भांडीरवन का वातावरण आज भी अत्यंत शांत और आध्यात्मिक माना जाता है. यह कोई भीड़-भाड़ वाला पर्यटन स्थल नहीं है. यहां पहुंचना आसान नहीं, स्थानीय मान्यता तो यह भी कहती है कि जिन आत्माओं ने द्वापर युग में राधा-कृष्ण विवाह के समय सखा, सखियों या गौ-वत्स के रूप में उपस्थिति दर्ज की थी, वही आज भी इस स्थल के वास्तविक दिव्य दर्शन कर पाते हैं. आस्था और इतिहास की अपनी-अपनी दृष्टि हो सकती है लेकिन ब्रज की इस धरती पर सदियों से यह कथा सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि जी जाती है.

तो जो लोग कहते हैं कि राधा-कृष्ण का विवाह नहीं हुआ उन्हें इस वन की कहानी, इन शास्त्रीय उल्लेखों और इस जीवित परंपरा को जरूर जानना चाहिए क्योंकि यहां प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि एक दिव्य संस्कार के रूप में पूजित है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

