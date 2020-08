नई दिल्ली: 3 अगस्त यानी आज रक्षा बंधन (Raksha Bandhan 2020 ) का त्योहार है. इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी जीवनभर रक्षा करने का वजन देता है. यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि और दीर्घायु आयुष्मान का शुभ संयोग बन रहा है. रक्षाबंधन (Raksha Bandhan 2020 SMS & Quotes) पर ऐसा शुभ संयोग 29 साल बाद आया है. साथ ही इस साल भद्रा और ग्रहण का साया भी रक्षाबंधन पर नहीं पड़ रहा है. इस साल कोरोना महामारी के चलते हो सकता है कि भाई-बहन एक-दीसरे से ना मिल पाएं और उन्हें वीडियो कॉल के जरिए ही एक दूसरे ये बात करनी पड़े, लेकिन फिर भी आप उन्हें मैसेज भेजकर विश तो जरूर कर सकती हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ कोट्स, मैसेज लेकर आए हैं. जिनकी मदद से आप अपने भाई या बहन ही नहीं बल्कि आप अपने रिश्तेदारों को भी इस खास दिन की अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं दे सकते हैं. Also Read - Sawan Last Somvar 2020 And Shravan Purnima: कल सावन का आखिरी सोमवार, बन रहा है अद्भुत योग, जानें श्रावण पूर्णिमा का समय

बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता,

वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता.

अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं,

पर भाई-बहन का प्यार कभी कम नहीं होता.

रक्षा बंधन की शुभकामनाएं Also Read - Raksha Bandhan 2020: एक ऐसा गांव, जहां अनहोनी के भय से राखी नहीं बांधती बहनें...

रेशम की डोरी फूलो का हार

सावन में आया राखी का त्यौहार,

बहन की खुशी में भाई की खुशी है

देखो दोनों में कितना है प्यार.

रक्षा-बंधन की शुभकामनाएं Also Read - Raksha Bandhan 2020: त्योहार में दिखना चाहती है खूबसूरत तो घर पर ही करें ये खास तरह का फेशियल

चंदन का टीका रेशम का धागा

सावन की सुगंध बारिश की फुहार,

भाई की उम्मीद बहना का प्यार

मुबारक हो आपको रक्षा-बंधन का त्योहार

श किसमत होती है वो बहन, जिसके सर पर भाई का हाथ होता है, हर परेशानी में उसके साथ होता है, लड़ना झगड़ना फिर प्यार से मनाना, तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है.

रिश्ता हम भाई बहन का, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी रूठना कभी मनाना, कभी दोस्ती कभी झगड़ा, कभी रोना और कभी हसाना, ये रिश्ता है प्यार का, सबसे अलग सबसे अनोखा.

Happy Raksha Bandhan 2020

राखी, तिलक, मिठाई और खुशियों की बौछार.

बहनों का साथ और बेशुमार प्यार,

मुबारक हो आपको राखी का त्योहार.

Happy Raksha Bandhan