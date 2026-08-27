Raksha Bandhan 2026 Mantra: सिर्फ राखी बांधना ही नहीं, ये मंत्र बोलना भी है जरूरी! भाई के लिए जरूर करें ये प्रार्थना

Raksha Bandhan 2026 Mantra: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राखी बांधते समय मंत्र का जाप करने से यह परंपरा और भी शुभ मानी जाती है. बता दें कि इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा और यदि आप भी इस दिन अपने भाई को राखी बांधने जा रही हैं, तो राखी बांधते समय इस पारंपरिक मंत्र का जाप कर सकती हैं.
येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः।
तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥
अर्थ: इस मंत्र का अर्थ है कि जिस रक्षासूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षासूत्र से मैं भी तुम्हें बांधती हूं. हे रक्षा सूत्र! तुम अपने संकल्प से कभी विचलित न होना.
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धार्मिक मान्यताओं में रक्षासूत्र को सुरक्षा और मंगलकामना का प्रतीक माना गया है. राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बहन अपने भाई की सुरक्षा, सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना कर सकती है. यह मंत्र केवल भाई की कलाई पर धागा बांधने की रस्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भाई-बहन के बीच प्रेम और रक्षा के भाव को भी महत्वपूर्ण माना जाता है.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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