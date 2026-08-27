Raksha Bandhan 2026 Mantra: सिर्फ राखी बांधना ही नहीं, ये मंत्र बोलना भी है जरूरी! भाई के लिए जरूर करें ये प्रार्थना

Raksha Bandhan 2026 Mantra: रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई में राखी बांधते समय यदि एक विशेष मंत्र का जाप किया जाए तो भाई के जीवन में सुख—समृद्धि के रास्ते खुलते हैं.

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Raksha Bandhan 2026

भाई की कलाई में राखी बांधते मुहूर्त का रखें विशेष ध्यान.

भाई के जीवन में सुख-समृद्धि के लिए मंत्र जाप.

रक्षाबंधन के दिन नहीं रहेगा भद्रा का डर.

लेकिन पंचक में मनाया जाएगा रक्षाबंधन.

Raksha Bandhan 2026 Mantra: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राखी बांधते समय मंत्र का जाप करने से यह परंपरा और भी शुभ मानी जाती है. बता दें कि इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा और यदि आप भी इस दिन अपने भाई को राखी बांधने जा रही हैं, तो राखी बांधते समय इस पारंपरिक मंत्र का जाप कर सकती हैं.

राखी बांधते समय बोलें ये मंत्र

येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः।

तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥

अर्थ: इस मंत्र का अर्थ है कि जिस रक्षासूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षासूत्र से मैं भी तुम्हें बांधती हूं. हे रक्षा सूत्र! तुम अपने संकल्प से कभी विचलित न होना.

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क्या है इस मंत्र का महत्व?

धार्मिक मान्यताओं में रक्षासूत्र को सुरक्षा और मंगलकामना का प्रतीक माना गया है. राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बहन अपने भाई की सुरक्षा, सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना कर सकती है. यह मंत्र केवल भाई की कलाई पर धागा बांधने की रस्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भाई-बहन के बीच प्रेम और रक्षा के भाव को भी महत्वपूर्ण माना जाता है.

राखी बांधते समय कैसे करें मंत्र का जाप?

रक्षाबंधन के दिन भाई को आसन पर बैठाकर सबसे पहले तिलक लगाएं. इसके बाद आरती करें और फिर भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए ऊपर दिए गए मंत्र का उच्चारण करें.

मंत्र बोलने के बाद भाई के सुखी, स्वस्थ और सफल जीवन की मन से प्रार्थना करें. इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसके सुख और सम्मान की कामना करता है.

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राखी बांधते समय रखें इन बातों का ध्यान

राखी बांधने से पहले भाई-बहन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें.

पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखें.

भाई को तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाएं.

राखी बांधते समय मन में सकारात्मक भाव रखें.

मंत्र का उच्चारण श्रद्धा और स्पष्टता के साथ करें.

राखी बांधने के बाद भाई की आरती करें और मिठाई खिलाएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.