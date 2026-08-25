Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन से पहले लग जाएगा पंचक! इस दौरान राखी खरीद सकते हैं या नहीं? जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

Raksha Bandhan 2026: इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा. रक्षाबंधन से पहले ही लोगों को इस बात की टेंशन शुरू हो जाती है कि कहीं इस दिन भद्रा तो नहीं है क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित माना जाता है. बता दें कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा की वजह से कोई विघ्न नहीं पड़ेगा. लेकिन त्योहार से ठीक पहले पंचक शुरू हो रहे हैं जिसकी वजह से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. क्या पंचक के दौरान राखी खरीदना शुभ माना जाता है? क्या इस अवधि में राखी खरीदने या उसे घर लाने से कोई दोष लगता है? और क्या पंचक के दौरान भाई की कलाई पर राखी बांधी जा सकती है? आइए जानते हैं पंचक से जुड़े नियम और धार्मिक मान्यताएं.
वैदिक पंचांग के अनुसार, 27 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 1 बजकर 35 पर शुरू होंगे और 1 सितंबर 2026 को सुबह 3 बजकर 24 मिनट पर समाप्त होंगे. बता दें कि पंचक 5 दिनों तक रहते हैं और इस साल रक्षाबंधन का पर्व पंचक की अवधि में ही मनाया जाएगा. ज्योतिष में पंचक उस अवधि को कहा जाता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करता है. इस दौरान कुछ विशेष नक्षत्रों का संयोग बनता है. यही वजह है कि पंचक काल में कुछ कार्यों को करना वर्जिम माना गया है. हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पंचक लगते ही हर तरह का शुभ कार्य रोक देना चाहिए.
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पंचक का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है. जबकि जरूरी नहीं कि सभी पंचक अशुभ हो. जब रक्षाबंधन पंचक में मनाया जाएगा सबसे पहला सवाल यही आता है कि इस दौरान क्या खरीदारी की जा सकती है. खासकर रक्षाबंधन के लिए राखी खरीदने को लेकर लोगों में काफी असमंजस रहता है.
ज्योतिषाचार्य और पंडित निरंजन जी का कहना है कि पंचक में राखी खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता. यानी अगर आपने रक्षाबंधन के लिए राखी पहले से नहीं खरीदी है, तो पंचक शुरू होने के बाद भी राखी खरीदी जा सकती है. पंडित जी के अनुसार वार से बड़ा त्योहार होता है यानी किसी भी दिन या मुहूर्त से महत्वपूर्ण त्योहार होता है. लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि राखी खरीदना और राखी बांधना दो अलग-अलग बातें हैं। राखी खरीदना सामान्य खरीदारी के अंतर्गत आता है, जबकि भाई की कलाई पर राखी बांधना रक्षाबंधन के धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है.
पंचक के दौरान रक्षाबंधन मनाने को लेकर अलग-अलग ज्योतिषीय मत मिलते हैं. कई ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पंचक में सभी शुभ कार्यों पर रोक नहीं होती. इसलिए केवल पंचक होने की वजह से रक्षाबंधन का पर्व अशुभ नहीं माना जा सकता. हालांकि, राखी बांधते समय तिथि, भद्रा और शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
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राखी को सिर्फ एक सजावटी वस्तु नहीं, बल्कि भाई-बहन के प्रेम और रक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. इसलिए राखी खरीदते समय कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे:
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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