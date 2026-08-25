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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन से पहले लग जाएगा पंचक! इस दौरान राखी खरीद सकते हैं या नहीं? जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

Raksha Bandhan 2026: इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं है लेकिन पंचक का साया जरूर परेशान करेगा. क्योंकि पंचक काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है.

Written by: Renu Yadav
Published: August 25, 2026, 2:30 PM IST
Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन से पहले लग जाएगा पंचक! इस दौरान राखी खरीद सकते हैं या नहीं? जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य
Raksha Bandhan 2026
  • इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं पंचक का साया.
  • पंचक काल में शुभ कार्य करना होता है वर्जित.
  • रक्षाबंधन पर लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण.
  • पंचक में राखी खरीद सकते हैं या नहीं.

Raksha Bandhan 2026: इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा. रक्षाबंधन से पहले ही लोगों को इस बात की टेंशन शुरू हो जाती है कि कहीं इस दिन भद्रा तो नहीं है क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित माना जाता है. बता दें कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा की वजह से कोई विघ्न नहीं पड़ेगा. लेकिन त्योहार से ठीक पहले पंचक शुरू हो रहे हैं जिसकी वजह से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. क्या पंचक के दौरान राखी खरीदना शुभ माना जाता है? क्या इस अवधि में राखी खरीदने या उसे घर लाने से कोई दोष लगता है? और क्या पंचक के दौरान भाई की कलाई पर राखी बांधी जा सकती है? आइए जानते हैं पंचक से जुड़े नियम और धार्मिक मान्यताएं.

रक्षाबंधन से एक दिन पहले शुरू होगा पंचक

वैदिक पंचांग के अनुसार, 27 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 1 बजकर 35 पर शुरू होंगे और 1 सितंबर 2026 को सुबह 3 बजकर 24 मिनट पर समाप्त होंगे. बता दें कि पंचक 5 दिनों तक रहते हैं और इस साल रक्षाबंधन का पर्व पंचक की अवधि में ही मनाया जाएगा. ज्योतिष में पंचक उस अवधि को कहा जाता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करता है. इस दौरान कुछ विशेष नक्षत्रों का संयोग बनता है. यही वजह है कि पंचक काल में कुछ कार्यों को करना वर्जिम माना गया है. हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पंचक लगते ही हर तरह का शुभ कार्य रोक देना चाहिए.

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क्या पंचक में राखी खरीदना अशुभ है?

पंचक का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है. जबकि जरूरी नहीं कि सभी पंचक अशुभ हो. जब रक्षाबंधन पंचक में मनाया जाएगा सबसे पहला सवाल यही आता है कि इस दौरान क्या खरीदारी की जा सकती है. खासकर रक्षाबंधन के लिए राखी खरीदने को लेकर लोगों में काफी असमंजस रहता है.

ज्योतिषाचार्य और पंडित निरंजन जी का कहना है कि पंचक में राखी खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता. यानी अगर आपने रक्षाबंधन के लिए राखी पहले से नहीं खरीदी है, तो पंचक शुरू होने के बाद भी राखी खरीदी जा सकती है. पंडित जी के अनुसार वार से बड़ा त्योहार होता है यानी किसी भी दिन या मुहूर्त से महत्वपूर्ण त्योहार होता है. लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि राखी खरीदना और राखी बांधना दो अलग-अलग बातें हैं। राखी खरीदना सामान्य खरीदारी के अंतर्गत आता है, जबकि भाई की कलाई पर राखी बांधना रक्षाबंधन के धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है.

क्या पंचक में भाई को राखी बांध सकते हैं?

पंचक के दौरान रक्षाबंधन मनाने को लेकर अलग-अलग ज्योतिषीय मत मिलते हैं. कई ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पंचक में सभी शुभ कार्यों पर रोक नहीं होती. इसलिए केवल पंचक होने की वजह से रक्षाबंधन का पर्व अशुभ नहीं माना जा सकता. हालांकि, राखी बांधते समय तिथि, भद्रा और शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

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राखी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

राखी को सिर्फ एक सजावटी वस्तु नहीं, बल्कि भाई-बहन के प्रेम और रक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. इसलिए राखी खरीदते समय कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे:

  • राखी टूटी या खराब स्थिति में नहीं होनी चाहिए.
  • राखी को साफ-सुथरी जगह पर रखें.
  • पारंपरिक रूप से मौली या रेशम के रक्षा सूत्र को शुभ माना जाता है.
  • धार्मिक प्रतीक वाली राखी को सम्मानपूर्वक रखें.
  • खरीदने के बाद राखी को सुरक्षित और स्वच्छ स्थान पर रखें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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