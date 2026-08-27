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रक्षाबंधन पर देर तक मत सोते रह जाना! सुबह सिर्फ इतनी देर तक रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

Raksha Bandhan 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा. लेकिन इस दिन राखी बांधने के लिए केवल कुछ ही घंटे का समय मिलेगा.

Written by: Renu Yadav
Published: August 27, 2026, 9:40 AM IST
रक्षाबंधन पर देर तक मत सोते रह जाना! सुबह सिर्फ इतनी देर तक रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त
Raksha Bandhan 2026
  • सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन.
  • भाई-बहन के प्रेम व विश्वास का प्रतीक है रक्षाबंधन.
  • भाई की कलाई में शुभ मुहूर्त में बांधनी चाहिए राखी.
  • इस बार केवल थोड़ी देर के लिए रहेगा राखी बांधने का मुहूर्त.

Raksha Bandhan 2026: सावन का महीना पूजा-पाठ व व्रत-उपवास के लिए लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है. इसके अलावा इस माह का इंतजार इसलिए भी हर कोई करता है क्योंकि सावन की अंतिम तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है. सनातन धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र व तरक्की की कामना करती है. वहीं भाई भी बहन को जीवनभर रक्षा का वचन देता है. इस प्यारे और विश्वास से परिपूर्ण रिश्ते को मजबूत बनाता है रक्षाबंधन का त्योहार. रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस साल यह पर्व 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा. लेकिन ध्यान रखें कि राखी बांधने के लिए आपको कुछ ही घंटे का समय मिलेगा, इसलिए पहले ही सारी तैयारी कर लें.

सुबह सिर्फ इतनी देर रहेगा राखी बांधने का मुहूर्त

रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 8 मिनट पर शुरू होगी. इसका समापन 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर होगा. यानी राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा.

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रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का साया

सनातन धर्म में भद्रा को अशुभ माना गया है और इस दौरान रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता. लेकिन पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा. हालांकि, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के दिन लगने जा रहा है. लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा. इसलिए राखी के पर्व पर इसका कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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राखी बांधने से पहले कर लें तैयारी

  • रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा की थाली तैयार करें. पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखें. सबसे पहले गणेश जी और लड्डू गोपाल को राखी बांधें.
  • इसके बाद रोली व अक्षत से भाई का तिलक करें और फिर कलाई पर राखी बांधने. इसके बाद भाई की आरती करें और भगवान से उसकी लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें.
  • ध्यान रखें कि राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और राखी दाएं हाथ की कलाई में बांधनी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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