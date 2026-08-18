Raksha Bandhan 2026: राखी पर बहन को शगुन में कितने पैसे देने चाहिए? ज्योतिषाचार्य से जानें 101, 151 या 251 में क्या है शुभ!

Raksha Bandhan 2026: हिंदू परंपरा में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस दिन का इंतजार प्रत्येक भाई-बहन पूरे साल बड़ी बेसब्री से करते हैं. हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और इस साल यह त्योहार 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा. रक्षाबंधन के शुभ अवसर बहनें भाई के हाथ में राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई जीवनभर बहन की रक्षा का वादा करते हैं. साथ ही रक्षाबंधन पर बहन को शगुन का लिफाफा देने का भी रिवाज है जो कि केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि उसके प्रति प्रेम, सम्मान और रक्षा के संकल्प का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शगुन में दी जाने वाली राशि केवल एक नंबर नहीं होती, बल्कि उसका संबंध शुभता और वृद्धि से होता है. अक्सर लोग दुविधा में रहते हैं कि बहन को ₹101, ₹151 या ₹251 में से कौन सा शगुन देना सबसे अधिक फलदायी रहेगा. आइए जानते हैं कि इस विषय पर क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार रक्षाबंधन पर बहन को पैसे देने की कोई निश्चित रकम तय नहीं है. भाई अपनी क्षमता के अनुसार बहन को जितना चाहे दे सकता है. क्योंकि यह भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है और इसमें पैसे का कोई मोल नहीं. लेकिन बहन को दक्षिणा देना सनातन धर्म में शुभ माना गया है इसलिए राखी बांधने के लिए बहन को पैसे या उपहार जरूर देने चाहिए.
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ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, शून्य (0) पर समाप्त होने वाली राशि को पूर्णता माना जाता है. जैसे ₹100, ₹200 पूर्ण राशि है, जबकि उसमें ₹1 जोड़ने पर वह ‘वृद्धि’ और ‘शुभता’ का सूचक बन जाती है, जो रिश्ते में निरंतर मिठास और समृद्धि बनाए रखने में मदद करती है. इसलिए बहन को रक्षाबंधन पर पैसे देते समय उसमें ₹1 जरूर जोड़ना चाहिए. जैसे कि 11, 21, 51, 101, 151 या 501. इससे बहन और भाई दोनों के जीवन में बरकत आती है.
भाई को राखी बांधने के लिए पूजा की थाली तैयार करते समय उसमें राखी, अक्षत, रोली, मिठाई और घी का दीपक जरूर रखें. राखी बांधने से पहले भाई को तिलक करें और अक्षत लगाएं. इसके बाद आरती करें और फिर भाई के दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें. भाई को मिठाई खिलाएं और उसकी लंबी उम्र की कामना करें. इस दौरान भाई भी बहन को अपनी क्षमतानुसार पैसे, उपहार या कपड़े आदि दें.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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