Raksha Bandhan 2026: शुभ मुहूर्त में नहीं बांध पाए राखी तो क्या करें? जानिए सही तरीका और उपाय

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं. हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को शुभ मुहूर्त में करने का विशेष महत्व बताया गया है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त निकल जाए तो क्या करें? क्या इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांधी जा सकती है?
पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन का त्योहार आज यानी 28 अगस्त 2026 को मनाया जा रहा है. यह पर्व सावन माह की पूर्णिमा तिथि के मनाया जाता है और आज पूर्णिमा तिथि सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर समाप्त हो रही है. ऐसे में भाई की कलाई में राखी बांधने में शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर 9 बजकर 48 मिनट तक है. इसके बाद पूर्णिमा तिथि भी समाप्त हो रही है.
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ऐसे में अगर किसी वजह से आप इस समय के भीतर राखी नहीं बांध पाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहारों के दिन मुहूर्त के बिना भी राखी बांधी जा सकती है. शादी के बाद बहनें दूर होती हैं और ऐसे में कई बार मुहूर्त के समय पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता इसलिए आप दिन में कभी भी राखी बांधकर यह त्योहार मना सकता है.
अगर मुहूर्त में राखी नहीं बांध पाए तो दिन में किसी भी समय राखी बांध सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि गलती से भी राहुकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए. शास्त्रों में राहुकाल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है. पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को राहुकाल का समय सुबह 10 बजकर 46 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 22 मिनट तक रहेगा.
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राखी बांधने से पहले भाई-बहन को भगवान का स्मरण करना चाहिए. पूजा की थाली में रोली या चंदन, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखकर विधि से पूजा की जा सकती है. इसके बाद भाई को तिलक लगाकर अक्षत लगाएं और उसकी कलाई पर राखी बांधें। कई परंपराओं में राखी बांधते समय भगवान से भाई की रक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की प्रार्थना की जाती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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