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रक्षाबंधन खत्म होते ही राखी न उतारें! जानिए क्या है राखी खोलने का सही नियम और शुभ दिन?

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाती है और राखी बांधते समय कुछ नियमों का भी पालन किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी उतारने के भी कुछ नियम होते हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: August 29, 2026, 2:27 PM IST
रक्षाबंधन खत्म होते ही राखी न उतारें! जानिए क्या है राखी खोलने का सही नियम और शुभ दिन?
Raksha Bandhan 2026
  • रक्षाबंधन के बाद कब उतारनी चाहिए राखी?
  • राखी उतारने के लिए भी तय होता है दिन!
  • राखी उतारते समय नियमों का करना चाहिए पालन.

Raksha Bandhan 2026: इस साल 28 अगस्त 2026 को देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया. इस दिन बहने शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. राखी बांधते समय में शुभ मुहूर्त के साथ ही नियमों का भी ध्यान रखा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं राखी बांधने के साथ ही राखी उतारने के भी कुछ नियम होते हैं? हिंदू शास्त्रों के अनुसार, जिस तरह रक्षासूत्र बांधते समय शुद्धता और विधि-विधान का ध्यान रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार राखी को कलाई से हटाने का भी एक निश्चित समय और सही तरीका होता है. राखी को कभी भी पर्व समाप्त होते ही अचानक या लापरवाही से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि एक निश्चित अवधि के बाद इसे विधिपूर्वक उतारना चाहिए.

रक्षाबंधन के बाद कब उतारनी चाहिए राखी?

  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के तुरंत बाद राखी नहीं उतारनी चाहिए. बल्कि पर्व समाप्त होने के बाद 24 घंटे बाद राखी खोल सकते हैं. हालांकि, राखी को कुछ दिनों तक बांधकर रखना शुभ माना गया है.
  • कुछ क्षेत्रों व परिवारों में रक्षाबंधन के बाद 3 से 5 दिनों तक कलाई में राखी बांधी जाती है और इसके बाद राखी उतार सकते हैं.
  • कुछ मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी तक राखी बांधकर रखनी चाहिए और जन्माष्टमी के दिन पूजा-पाठ करने के बाद राखी खोल सकते हैं.

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राखी उतारने के बाद इन नियमों का रखें ध्यान

राखी उतारने के बाद भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए. राखी उतारने के बाद उन्हें कूड़ेदान या गंदगी में नहीं फेंकना चाहिए. राखी को रक्षासूत्र कहा जाता है और इसका दैवीय महत्व माना गया है. इसलिए राखी उतारकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या संभालकर रख लेना चाहिए. साथ ही राखी यदि टूट जाए तो उसे पेड़ के नीचे दबा देना चाहिए. ज्यो​तिष विद्वानों का मानना है कि जन्माष्टमी के बाद यदि पूरे साल राखी बांधकर रखते हैं तो वह अशुद्ध हो जाती है और इससे दोष लगने का भी डर रहता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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