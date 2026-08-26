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इस रक्षाबंधन बहन को न दें कोई भी गिफ्ट! राशि के हिसाब से चुनें ये खास तोहफा

Rakhi Gift Ideas:रक्षाबंधन पर बहन को क्या गिफ्ट दें? मेष से मीन राशि तक जानें बहन की राशि के हिसाब से खास और यादगार गिफ्ट आइडिया.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 26, 2026, 12:02 PM IST
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  • राशि के अनुसार चुनें बहन का खास गिफ्ट.
  • मेष से मीन तक जानें गिफ्ट आइडिया.
  • बहन की पसंद और राशि का रखें ध्यान.
  • इस रक्षाबंधन दें यादगार और पर्सनल तोहफा.

Raksha Bandhan Gift: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और अपनापन का प्रतीक है. इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देने के साथ उसे उपहार भी देता है. आमतौर पर भाई बहन की पसंद के हिसाब से कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स या कोई गैजेट गिफ्ट करते हैं. लेकिन अगर इस बार आप अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा चुनना चाहते हैं, जो थोड़ा अलग और खास हो, तो राशि के आधार पर गिफ्ट का चुनाव किया जा सकता है.

ज्योतिष में 12 राशियों के लोगों के स्वभाव और पसंद से जुड़ी अलग-अलग मान्यताएं बताई गई हैं. इसी आधार पर रक्षाबंधन पर बहन के लिए ऐसा उपहार चुना जा सकता है, जो उसकी पर्सनैलिटी से मेल खाए. हालांकि, इसे ज्योतिषीय मान्यता और गिफ्ट आइडिया के तौर पर ही देखना चाहिए.

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मेष राशि

मेष राशि की बहनों को आमतौर पर एक्टिव और एनर्जेटिक माना जाता है. ऐसी बहन के लिए फिटनेस बैंड, स्पोर्ट्स शूज, ट्रैवल एक्सेसरीज या कोई ऐसा गैजेट अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसका वह रोजमर्रा में इस्तेमाल कर सके.

वृषभ राशि

वृषभ राशि को शुक्र से संबंधित माना जाता है और ज्योतिषीय मान्यता में इस राशि के लोग खूबसूरत और आरामदायक चीजों की ओर आकर्षित माने जाते हैं. बहन को परफ्यूम, ज्वेलरी, हैंडबैग, स्किनकेयर सेट या कोई प्रीमियम गिफ्ट दिया जा सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों को जिज्ञासु और बातचीत पसंद करने वाला माना जाता है. इस राशि की बहन के लिए किताबें, ईयरबड्स, स्मार्ट गैजेट, डायरी या कोई क्रिएटिव हॉबी किट अच्छा गिफ्ट हो सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि को भावनात्मक और परिवार से जुड़ी राशि माना जाता है. इसलिए इस राशि की बहन को ऐसा गिफ्ट दिया जा सकता है, जिसमें भावनाएं जुड़ी हों. परिवार की तस्वीरों वाला फोटो फ्रेम, पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी, फोटो एल्बम या हाथ से लिखा हुआ पत्र इसके लिए खास हो सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि को आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से जोड़कर देखा जाता है. इस राशि की बहन के लिए स्टाइलिश वॉच, सनग्लासेज, डिजाइनर बैग, परफ्यूम या कोई फैशन एक्सेसरी पसंद की जा सकती है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों को व्यवस्थित और practical माना जाता है. इसलिए इस राशि की बहन के लिए प्लानर, ऑर्गनाइजर, स्मार्टवॉच, उपयोगी होम एक्सेसरी या अच्छी क्वालिटी का बैग बेहतर विकल्प हो सकता है.

तुला राशि

तुला राशि का संबंध भी शुक्र से माना जाता है. इसलिए इस राशि की बहन के लिए सुंदर और elegant गिफ्ट चुना जा सकता है. ज्वेलरी, परफ्यूम, मेकअप किट, स्टाइलिश वॉलेट या डेकोरेटिव आइटम अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों को रहस्यमयी और गहरी सोच वाला माना जाता है. ऐसी बहन को कोई personalized gift, किताब, खास ज्वेलरी, परफ्यूम या ऐसा गिफ्ट दिया जा सकता है, जो उसके लिए निजी महत्व रखता हो.

धनु राशि

धनु राशि को घूमने-फिरने और नई चीजें अनुभव करने से जोड़कर देखा जाता है. इस राशि की बहन के लिए ट्रैवल बैग, पासपोर्ट कवर, ट्रैवल किट, कैमरा एक्सेसरी या किसी ट्रिप से जुड़ा गिफ्ट अच्छा रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि की बहनों के लिए practical और लंबे समय तक काम आने वाले गिफ्ट चुने जा सकते हैं. स्मार्टवॉच, ऑफिस बैग, वॉलेट, घड़ी या कोई उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अच्छा विकल्प हो सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि को नए विचारों और आधुनिक सोच से जोड़कर देखा जाता है. इस राशि की बहन को स्मार्ट गैजेट, वायरलेस डिवाइस, कोई अनोखा डेकोर आइटम या क्रिएटिव टेक एक्सेसरी दी जा सकती है.

मीन राशि

मीन राशि को संवेदनशील और कल्पनाशील माना जाता है. इस राशि की बहन के लिए आर्ट किट, किताब, म्यूजिक से जुड़ा गिफ्ट, पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी या कोई खूबसूरत और भावनात्मक तोहफा अच्छा विकल्प हो सकता है.

ध्यान रखें, गिफ्ट चुनते समय सबसे जरूरी आपकी बहन की वास्तविक पसंद है. राशि के आधार पर सुझाया गया तोहफा सिर्फ एक ज्योतिषीय आइडिया है. आखिर में वही उपहार सबसे खास होता है, जिसमें भाई का प्यार और बहन के लिए उसकी पसंद की समझ शामिल हो.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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