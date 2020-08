अयोध्या/नई दिल्ली: अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण के लिए भूमि पूजन से पहले से ही धार्मिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं. मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है. सरयू नदी के किनारे आरती भी की गई. अयोध्या में हर जगह बैरीकेड लगा दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि अयोध्या में बुधवार को होने वाले भूमि-पूजन समारोह में सिर्फ वही लोग आएं, जिन्हें आमंत्रित किया गया है. Also Read - राम जन्मभूमि के आसपास हैं 10 मस्जिदें-दरगाहें, एक साथ होती है अजान और आरती, जानें क्या कहते हैं हिंदू और मुस्लिम

योगी ने राम जन्मभूमि के पास घंटों रह कर समारोह की तैयारियों की समीक्षा की. उच्चतम न्यायालय के पिछले साल के फैसले के बाद यहां मंदिर निर्माण का काम शुरू होने वाला है. सोमवार को 12 पुजारियों ने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की. उसके बाद भगवान राम और माता सीता के राजवंशों के देवी-देवताओं की पूजा की जाएगी. मंगलवार को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की जाएगी. Also Read - अयोध्या: करीब 4 घंटे तक चलेगा राम मंदिर भूमि पूजन, कब क्या होगा जानें पूरी डिटेल

#WATCH Ayodhya: Priests perform ‘Aarti’ at the ghat of Saryu river. Also Read - अयोध्या: पीएम मोदी को ये ख़ास तोहफा देंगे बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी, बताई ये वजह

The foundation stone laying ceremony of #RamTemple is scheduled on 5th August. pic.twitter.com/3vmGqRhgpD

