Ram Navami 2026: रामनवमी पर भगवान राम की पूजा करते समय करें इन मंत्रों का जाप...खुलेंगे सुख-समृद्धि के द्वार
Ram Navami 2026: चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि के दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है. इस दिन श्री राम पंचकम स्तोत्र का पाठ करने के साथ कुछ मंत्रों का जाप करना लाभकारी माना गया है.
Ram Navami 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 48 मिनट पर शुरू होगी और 27 मार्च को सुबह 10 बजकर 6 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार 27 मार्च 2026, शुक्रवार को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था और इसलिए इस तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन प्रभु श्रीराम का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि भगवान राम के आशीर्वाद से जातकों के सभी कष्ट व परेशानियां दूर हो जाती हैं. इस दिन श्री राम पंचकम स्तोत्र को पाठ करना बेहद ही लाभकारी माना गया है. साथ ही भगवान राम के कुछ मंत्र जाप करने से सुख-समृद्धि आती है.
श्री राम पंचकम स्तोत्र
प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दंमन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालम् ।
कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डं
कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् ॥
प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं
रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः ।
यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापं
सीताकरग्रहणमङ्गलमाप सद्यः ॥
प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्दं
वज्राङ्कुशादिशुभरेखि सुखावहं मे ।
योगीन्द्रमानसमधुव्रतसेव्यमानं
शापापहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः ॥
प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथ नाम
वाग्दोषहारि सकलं शमलं निहन्ति ।
यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकामा
प्रीत्या सहस्रहरिनामसमं जजाप ॥
प्रातः श्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्तिं
नीलाम्बुजोत्पलसितेतररत्ननीलाम् ।
आमुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाढ्यां
ध्येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुम् ॥
यः श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धि
नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः ।
श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो
भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम् ॥
॥ इति श्रीरामकर्णामृतान्तर्गतम् श्रीरामप्रातःस्मरणम् ॥
रामनवमी पर करें इन मंत्रों का जाप
- ॐ आपदामप हर्तारम दातारं सर्व सम्पदाम, लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नामाम्यहम। श्री रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः।
- लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।।
- राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र नाम तत्तुन्यं राम नाम वरानने।।
- श्री रामचन्द्राय नमः।।
- हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा। गोविन्दा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते। बैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहिमाम्।।
यहां जानें इन मंत्रों का महत्व
रामनवमी के शुभ अवसर पर यदि भगवान राम के इन मंत्रों का जाप किया जाए तो जीवन में आ रहे सभी दुख व कष्ट मिट जाते हैं और सुख-समृद्धि घर में प्रवेश करती है. इन मंत्रों का जाप करने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. इन मंत्रों के प्रभाव से घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती और कई प्रकार की बाधाएं, जैसे गृह क्लेश, आर्थिक समस्याएं इत्यादि समाप्त हो जाते हैं और धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.