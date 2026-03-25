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Ram Navami 2026 Date Ayodhya Me Ram Navami Kab Hai Note The Correct Date And Shubh Muhurat Of Puja

Ram Navami 2026 Date: अयोध्या में किस दिन मनाई जाएगी रामनवमी? नोट करें डेट और जानें राम लला के तिलक का समय

Ram Navami 2026 Date: देशभर में रामनवमी का पर्व का बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. लेकिन इस साल रामनवमी की सही तारीख को लेकर लोग काफी कंफ्यूज हैं.

Ram Navami 2026 Date

Ram Navami 2026 Date: चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि भी होती है. हिंदू धर्म में रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन भगवान राम का विधि-विधान से पूजन किया जाता है. पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 48 मिनट पर शुरू होगी और 27 मार्च को सुबह 10 बजकर 97 मिनट पर समाप्त होगी. इसकी वजह से लोगों के मन में रामनवमी ​की सही डेट को लेकर भम्र की स्थिति बनी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं राम लला की जन्मभूमि अयोध्या में रामनवमी किस दिन मनाई जाएगी?

राम नवमी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी और 27 मार्च 2026 को सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की मानें तो रामलला का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था और इसलिए 26 मार्च को रामनवमी मनाई जानी चाहिए.

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अयोध्या में कब मनेगी रामनवमी?

बता दें कि अयोध्या में रामनवमी का पर्व 27 मार्च 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा. राम मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव 27 मार्च को दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर शुरू होगा और इस दौरान मध्याह्न मुहूर्त रहेगा.

रामलला की पूजा का शुभ मुहूर्त

राम मंदिर में रामनवमी के दिन पूज का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 13 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. इस दिन रामललाल का सूर्य तिलक किया जाएगा और ये तिलक साधारण नहीं होगा, बल्कि वैज्ञानिक तकनीके के जरिए होगा. इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे भगवान श्रीराम के मस्तक पर पड़ेंगी. बता दें कि रामलला के तिलक का यह अद्भुत दृश्य केवल 4 से 5 मिनट तक ही दिखाई देगा.

नोट करें अष्टमी व नवमी की डेट

इस साल चैत्र नवरात्र की अष्टमी व नवमी तिथि को लेकर भी लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है. ऐसे में बता दें कि चैत्र नवरा​त्र की अष्टमी तिथि 26 मार्च 2026 को है और इस दिन कन्या पूजन किया जाएगा. वहीं नवमी तिथि 27 मार्च 2026 को है और इस दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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