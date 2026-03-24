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Ram Navami 2026 Date: 26 या 27 मार्च! कब मनाई जाएगी रामनवमी? एक क्लिक में दूर करें कंफ्यूजन और नोट करें सही डेट

Ram Navami 2026 Date: हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है. लेकिन इस साल राम नवमी ​की सही डेट को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है.

Published date india.com Updated: March 24, 2026 1:53 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Ram Navami 2026 Date: 26 या 27 मार्च! कब मनाई जाएगी रामनवमी? एक क्लिक में दूर करें कंफ्यूजन और नोट करें सही डेट
Ram Navami 2026

Ram Navami 2026 Date: हिंदू धर्म में नवरात्र का खास महत्व माना गया है और नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं. कहते हैं कि 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों का पूजन ​करने से घर में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है. चैत्र नवरा​त्र का नौवां दिन बहुत ही खास होता है और इस दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है. इसके अलावा इस दिन रामनवमी भी मनाई जाती है और इसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का पर्व कहा गया है. इस साल चैत्र नवरात्र की नवमी व रामनवमी तिथि दो दिन पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कब मनाई जाएगी रामनवमी?

रामनवमी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुकल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी ओर 27 मार्च को सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगी. हिंदू धर्म में कोई भी पर्व उदयातिथि के अनुसार मनाया जाता है. लेकिन कहते हैं कि भगवान श्रीराम को जन्म मध्याह्न काल में हुआ था और इसलिए रामनवमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. हालांकि, वैष्णव संपद्राय के लोग राम नवमी 27 मार्च को मनाएंगे.

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रामचरितामनस में श्री राम के जन्म का समय

रामचरितमानस में भगवान श्रीराम के जन्म का बेहद ही सुंदर वर्णन किया गया है और यह प्रसंग बालकाण्ड के सर्ग 18 में दिया गया है…

‘ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः।
ततः चैत्रे नवम्यां तु तिथौ जन्म रघूत्तमः॥’

‘नक्षत्रे अदिति दैवत्ये स्वोच्चसंस्थेषु पंचसु।
ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पतौ इन्दुना सह॥’

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हिंदी अर्थ: इसका अर्थ है कि यज्ञ की समाप्ति के बाद छह ऋतुएं बीत गईं फिर उसके बाद चैत्र महीने की नवमी तिथि के दिन श्री राम का जन्म हुआ. जब श्री राम का जन्म हुआ तक पुनर्वसु नक्षत्र में पांचों ग्रह अपने उच्च स्थान में थे और कर्क लग्न में चंद्रमा तथा बृहस्पति स्थित थे.

रामनवमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त

इस बार रामनवमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार इस दिन रामनवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 13 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा दोपहर 12 बजकर 25 मिनट से शाम 4 बजकर 19 मिनट तक पूजा का शुभ मुहूर्त है. कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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