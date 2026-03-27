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Ram Navami 2026: आज रामनवमी के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें प्रभु श्रीराम का पूजन, जानें पूजा की सही विधि

Ram Navami 2026: धर्म शास्त्रों के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है.

Published date india.com Updated: March 27, 2026 10:06 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Ram Navami 2026: आज रामनवमी के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें प्रभु श्रीराम का पूजन, जानें पूजा की सही विधि
Ram Navami 2026

Ram Navami 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 27 मार्च 2027, शुक्रवार को देशभर में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है और इस दिन भक्त प्रभु श्रीराम का विधि-विधान से पूजन करते हैं. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का सातवां अवतार प्रभु श्रीराम हैं जिन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन जन्म लिया और इसलिए इस दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है. हिंदू धम में इस पर्व का विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि यदि रामनवमी पर प्रभु श्रीराम का पूजन किया जाए तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते हैं रामनवमी के दिन श्रीराम की पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि.

रामनवमी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 27 मार्च को रामनवमी की पूजा का शुभ मूहूर्त सुबह 11 बजकर13 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. कहते हैं कि भगवान राम का जन्म नवमी के दिन मध्याह्न काल में हुआ था और इसलिए मध्याह्न काल में पूजन करना बेहद ही शुभ माना जाता है. बता दें कि आज मध्याह्न क्षण दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. पंचांग के अनुसार आज पुनर्वसु नक्षत्र भी बन रहा है और इसे बेहद ही शुभ माना जाता है.

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रामनवमी के दिन ऐसे करें भगवान राम का पूजन

रामनवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. इसके बाद मंदिर को स्वच्छ करें और एक चौकी पर पीले रंग का बिछाकर भगवान राम की मूर्ति स्थापित करें. इस दिन मंदिर में राम दरबार लगाया जाता है जिसमें भगवान राम के साथ उनकी पत्नी देवी सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान जी होते हैं. प्रभु श्रीराम को चंदन का तिलक करें और पीले रंग के फल व फूल अर्पित करें. पूजा में तुलसी दल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है और इसके साथ ही खीर व बेर का भोग लगाना चाहिए. प्रभु श्रीराम को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर बनाया गया पंचामृत अर्पित करना चाहिए. फिर घी का दीपक जलाएं और रामचरितमानस का पाठ करें. इसके बाद भगवान श्रीराम के मंत्रों का जाप करना चाहिए और फिर प्रभु श्रीराम की आरती करें. पूजा के बाद भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों को बांटें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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