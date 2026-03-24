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Ram Navami 2026 Why Hanuman Ji Flag Hoisted On Ram Navami Know The Importance

Ram Navami 2026: रामनवमी के दिन क्यों फहराई जाती है हनुमान जी की पताका? जानिए इसका धार्मिक महत्व

Ram Navami 2026: चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि के दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्रीराम का पूजन करने के साथ ही हनुमान जी की पताका फहराई जाती है.

Ram Navami 2026

Ram Navami 2026: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था और इसलिए हर साल इस दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है. यह पर्व चैत्र नवरात्र की नवमी​ तिथि के दिन पड़ता है और इस दिन मां सिद्धदात्री के साथ ही मंदिर व घरों में भगवान राम की पूजा होती है. इस साल रामनवमी का पर्व 26 और 27 मार्च दो दिन मनाया जाएगा. रामनवमी के दिन भगवान राम का पूजन किया जाता है और साथ ही इस दिन घरों में हनुमान जी की पताना फहराने की भी परंपरा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रामनवमी के दिन हनुमान जी की पताका क्यों फहराई जाती है.

रामनवमी के दिन करें हनुमान जी की पूजा

धर्म शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को भगवान राम का परम भक्त कहा गया है और हनुमान जी का पूजन करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं. रामनवमी के दिन भगवान राम का विधि-विधान से पूजन किया जाता है लेकिन यह पूजा हनुमान जी की पूजा के बिना बिल्कुल अधूरी है. राम नवमी के दिन घर में हनुमान पताका लगाना शुभ माना जाता है और इसे विजय पताका के रूप में देखा जाता है.

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रामनवमी पर हनुमान पताका क्यों फहराते हैं?

पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी बने और कृष्ण जी के कहने पर हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान हुए. हनुमान जी अर्जुन के रथ पर मौजूद झंडे पर विराजमान हुए और हर कदम पर अर्जुन की रक्षा की. जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब सभी अपने-अपने शिविर में लौट गए. उस दौरान भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अपना गांडीव धनुष और अक्षय तरकश लेकर रथ से उतर जाओ. अर्जुन ने श्रीकृष्ण के आदेश का पालन किया और इसके बाद श्रीकृष्ण स्वंय रथ से उतर गए. जैसे ही भगवान श्रीकृष्ण रथ से नीचे उतरे तब हनुमान जी भी रथ को छोड़कर उड़ गए और वह रथ जलकर भस्म हो गया.

यह देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा कि आखिर यह रथ क्यों जल गया? श्रीकृष्ण ने बताया कि यह रथ तो बहुत पहले ही जल चुका था लेकिन इस रथ पर मैं और पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे इसलिए यह ठीक स्थिति में था. जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो हनुमान जी ने रथ को त्याग दिया. इसलिए हनुमान पताका को विजय पताका भी माना जाता है और यही वजह है कि राम नवमी के दिन घरों में हनुमान पताका फहराई जाती है. कहते हैं कि इससे भगवान राम और हनुमान जी घर में विराजमान होते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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