Hindi Faith Hindi

Ramadan 2026 Date And Moon Timing When Will The Month Of Ramadan Start Read This Dua As The Moon Is Visible

Ramadan 2026 Date: 18 या 19 फरवरी! कब शुरू होगा रमजान का पवित्र महीना? चांद दिखते ही जरूर पढ़ें ये दुआ, पूरी होगी हर मुराद

Ramadan 2026 Date: इस्लाम धर्म में रमजान का महीना बहुत ही पाक माना गया है. ये इबादत, सब्र और नेकी का महीना है. कहा जाता है कि इस दौरान अल्लाह की इबादत करने से हर दुआ कबुल होती है.

Ramadan 2026 Date

Ramadan 2026 Date: रमजान इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का नौंवा महीना है और इसका इंतजार हर मुस्लिम बहुत बेसब्री से करता है. रमजान के पाक महीने में रोजा रखा जाता है और हर मुसलमान रोजा रखना अपना फर्ज मानता है. इस दौरान इस्लाम धर्म के अनुयायी कुरान की तिलावत करते हैं. रमजान की तैयारियां शुरू हो गई हैं लेकिन इसकी तारीख को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है. बता दें कि रमजान कब शुरू होगा यह चांद दिखने पर तय होता है. लेकिन लोगों के मन में रमजान की तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन है. ऐसे में आइए जानते हैं 18 या 19 फरवरी में से किस दिन शुरू होगा रमजान का पवित्र महीना.

रमजान 2026 कब होगा शुरू?

रमजान के महीने को इबादत, सब्र और नेकी का महीना कहा जाता है. रमजान की तारीख चांद नजर आने के बाद ही तय होती है. अलग-अलग देशों में चांद दिखने का समय अलग-अलग होता है और सऊदी अरब में घोषणा की गई है कि देशभर के मुसलमान 17 फरवरी 2026 की शाम पर नए चांद का दीदार करेंगे. फिर मगरिब की नमाज के बाद रमजान के चांद की तलाश की जाएगी. अगर चांद आज यानि 17 फरवरी को दिखाई दिया तो 18 फरवरी को पहला रोजा रखा जाएगा. वहीं अगर 18 फरवरी को चांद दिखा तो 19 फरवरी को पहला रोजा होगा. काफी हद तक उम्मीद है कि रमजान का चांद 17 फरवरी को दिखेगा. जिसके बाद 18 फरवरी को रमजान का पवित्र महीना शुरू होगा.

ये भी पढ़ें: Chandra Grahan 2026: क्या अब 3 मार्च को नहीं मनेगी होली! बदल गई तारीख? चंद्र ग्रहण ने बिगाड़ा रंगों का खेल, जानें सूतक काल का समय

रमजान कितने दिन का होता है?

रमजान इस्लामी हिजरी कैलेंडर का नौवां महीना है और इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा के चंक्र पर आधारित होता है. चंद्र वर्ष की बात करें तो ये सौर वर्ष की तुलना में 10 से 11 दिन छोटा होता है. रमजान 29 या 30 दिन का होता है और इस दौरान मुसलमान 29 या 30 दिन के रोजे रखते हैं.

रमजान का चांद देखते ही पढ़ें ये दुआ

रमजान का चांद देखने के बाद सबसे पहले दुआ करनी चाहिए. हर मुसलमान रमजान का चांद ​देखते ही पहले दुआ करता है. कहते हैं कि रमजान की दुआ कभी खाली नहीं जाती और अल्लाह अपने बाशिंदों की हर मुराद पूरी करता है. बशर्तें रमजान में नेकी, सब्र और इबादत में दिल लगाया जाए. यहां पढ़ें रमजान की दुआ:

अल्लाहुम्मा अहिल लहू अलैना बिल अमनि वल इमानि वस सलामति वल इस्लामि वत तौफीकि लिमा तुहिब्बु व तरज़ा रब्बी व रब्बुकल लाह

Add India.com as a Preferred Source

हिंदी में मतलब: ऐ अल्लाह, इस चांद को हम पर बरकत, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ गुजार. मेरा और तेरा रब अल्लाह है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.