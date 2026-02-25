By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ramadan 2026: रमज़ान में मौत… क्या सच में खुल जाते हैं जन्नत के दरवाज़े? ‘हुस्न-ए-खातिमा’ पर क्या कहती हैं इस्लामी मान्यताएं
Ramadan 2026: रमज़ान का महीना इस्लाम में पाक माना जाता है अगर किसी शख्स की मौत रोज़े की हालत में हो जाए तो क्या उसे जन्नत की गारंटी मिल जाती है? इस्लामी मान्यताओं और उलेमा की राय क्या कहती है?
Ramadan 2026: इस्लाम में रमज़ान को रहमत, मग़फिरत और जहन्नुम से निजात का महीना कहा गया है. हदीस में आता है कि जन्नत में रोज़ेदारों के लिए “रैय्यान” नाम का एक खास दरवाज़ा होगा, जिससे सिर्फ रोज़ा रखने वाले दाखिल होंगे. यही वजह है कि रोज़े की हालत में इंतकाल को रहमत माना जाता है.
‘हुस्न-ए-खातिमा’ क्या है?
इस्लामी शब्दावली में “हुस्न-ए-खातिमा” का मतलब होता है अच्छा अंत यानी इंसान का दुनिया से ईमान और इबादत की हालत में जाना. उलेमा बताते हैं कि अगर कोई मोमिन रोज़ा रखते हुए, अल्लाह की याद में, तौबा और नेक नीयत के साथ इंतकाल करे तो यह बहुत बड़ी खुशकिस्मती मानी जाती है. इसे जन्नत की उम्मीद की मजबूत निशानी समझा जाता है. यह संकेत है कि उस व्यक्ति के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं और कब्र का अज़ाब माफ किया जा सकता है.
क्या जन्नत पक्की हो जाती है?
यहीं सबसे बड़ा फैक्ट छिपा है. इस्लाम ये नहीं कहता कि सिर्फ रमज़ान या रोज़े की हालत में मौत हो जाने से बिना हिसाब-किताब के जन्नत मिल जाएगी. कुरआन में बार-बार कहा गया है कि इंसान को उसके ईमान और कर्मों के आधार पर बदला मिलेगा.
हाँ, यह जरूर माना जाता है कि रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है. ऐसे पवित्र माहौल में मौत होना रहमत की निशानी हो सकती है लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से होगा.
कब्र का अज़ाब और रोज़ेदार
कुछ धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि रमज़ान में मरने वाले का कब्र का अज़ाब हल्का या माफ हो सकता है हालांकि, इस पर सभी विद्वानों की एक राय नहीं है. अधिकतर उलेमा कहते हैं कि अल्लाह की रहमत बेशक असीम है, लेकिन वह इंसान के पूरे जीवन, नीयत और कर्मों को देखकर फैसला करता है.
कयामत तक रोज़ों का सवाब?
कई बयानात में यह दावा भी मिलता है कि रमज़ान में इंतकाल करने वाले को कयामत तक रोज़ों का सवाब मिल सकता है. इस पर भी मतभेद है. इस्लामी विद्वानों के अनुसार सवाब का असली आधार इंसान की नीयत, ईमान और अमल हैं सिर्फ एक समय विशेष की मौत नहीं.
गारंटी नहीं, मगर बड़ी रहमत
रोज़े की हालत में मौत को इस्लामी नजरिए से बड़ी रहमत और खुशखबरी की तरह देखा जाता है. यह “हुस्न-ए-खातिमा” की निशानी हो सकती है जो जन्नत की उम्मीद को मजबूत करती है लेकिन यह कहना कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ रमज़ान में मौत की वजह से सीधे जन्नत चला जाएगा इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक सही नहीं है. रमज़ान का असली संदेश यही है कि इंसान सिर्फ एक महीने नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी ईमान और नेक अमल के साथ गुजारे. क्योंकि आखिरकार जन्नत का फैसला उसी के हाथ में है. अंत समय की नीयत और ईमान अहम है. इस्लाम में जन्नत का असली आधार ईमान, नेक अमल और अल्लाह की रहमत है. सिर्फ समय या परिस्थिति नहीं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
