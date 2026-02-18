By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ramadan 2026: एक नजर में समझें, रोज़ा कब टूटता है, कब मकरूह होता है और कब पूरी तरह वैध रहता है?
Ramadan 2026 Roza Fasting Rules: रमजान 19 मार्च से शुरू हो सकते हैं, और रोज़ा का सही पालन हर मुसलमान के लिए जरूरी है. लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि कौन-सी चीज़ रोज़ा तोड़ती है, कौन-सी मकरूह होती है और कौन-सी पूरी तरह वैध रहती है. इस खबर में हम इसे आसान भाषा में समझाएँगे, ताकि रोज़ा पूरी तरह सही यानि रोज़ा मकबूल हो जाये.
Ramadan 2026 Roza Fasting Rules in Hindi: रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं है. यह आत्मसंयम, नैतिक अनुशासन और इबादत का प्रतीक है. लेकिन अक्सर लोग यह नहीं जानते कि कौन-सी चीज़ रोज़ा को तोड़ देती है, कौन-सी मकरूह होती है और कौन-सी पूरी तरह वैध रहती है. इस खबर में हम विस्तार से समझाएंगे कि रोज़ा पर क्या असर डालता है और क्या नहीं.
रोज़ा टूटने वाली चीज़ें
सबसे पहले जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो रोज़ा सीधे तौर पर तोड़ देती हैं. इसमें शामिल हैं:
- खाना और पीना: दिन में जानबूझकर खाना या पानी पीना रोज़ा को तुरंत रद्द कर देता है. इसमें चाय, कॉफ़ी, जूस, या कोई भी पेय पदार्थ शामिल है.
- धूम्रपान: सिगरेट या हुक्का पीना रोज़ा को तोड़ता है.
- संभोग (Sexual Intercourse): दिन में संभोग करना रोज़ा को पूरी तरह रद्द कर देता है.
- जानबूझकर उल्टी करना: अगर कोई जानबूझकर उल्टी करता है तो रोज़ा टूट जाता है.
- दवा लेना: दवा निगलने से रोज़ा टूट जाता है.
ध्यान दें: अनजाने में होने वाली उल्टी या जरूरी दवा लेने से रोज़ा नहीं टूटता. जरूरत पड़ने पर इंजेक्शन या टॉनिक जो सीधे नस में दिया जाता है, वह रोज़ा नहीं तोड़ता.
रोज़ा मकरूह होने की स्थिति
रोज़ा मकरूह वह स्थिति है जिसमें रोज़ा वैध है, लेकिन कुछ आदतों या कामों से उसकी आध्यात्मिक प्रभावशीलता कम हो जाती है.
- रोज़ा रखते हुए गुस्सा करना.
- झूठ बोलना या किसी से बहस करना.
इस स्थिति में रोज़ा टूटता नहीं, लेकिन इसकी स्वीकार्यता कम हो जाती है. इसलिए धार्मिक विद्वान सलाह देते हैं कि मकरूह आदतों से बचा जाए, ताकि रोज़ा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत रहे.
रोज़ा पूरी तरह वैध रहने वाली चीज़ें
कुछ काम ऐसे हैं जो रोज़ा पर कोई असर नहीं डालते और इसे पूरी तरह वैध बनाए रखते हैं:
- सांस लेना, खाँसी-छींक
- ब्रश करना और मुँह धोना
- त्वचा पर क्रीम या तेल लगाना
- इंजेक्शन या वैक्सीन लेना
इन कामों से रोज़ा टूटता नहीं और शरीयत के अनुसार पूरी तरह स्वीकार्य रहता है.
सरल समझ के लिए
- रोज़ा टूटने वाली चीज़ें: खाना-पीना, धूम्रपान, संभोग, जानबूझकर उल्टी, बहुत जरूरी ना होने पर भी दवा लेना.
- रोज़ा मकरूह: गुस्सा करना, झूठ बोलना, बहस करना.
- रोज़ा पूरी तरह वैध: सांस लेना, ब्रश करना, त्वचा पर तेल/क्रीम, इंजेक्शन/वैक्सीन.
रोज़े का असली मकसद
रोज़ा केवल शारीरिक भूख-प्यास सहने का नाम नहीं है. यह आत्मिक अनुशासन, नैतिक संयम और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाता है. रोज़ा सही तरीके से रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बचे, मकरूह आदतों से दूर रहे, और वैध चीज़ों को अपनाए. इस तरह रोज़ा पूरी तरह स्वीकार्य और फलदायी बनेगा. सही रोज़ा रखने से न केवल शरीरिक भूख-प्यास नियंत्रित होती है, बल्कि व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी मजबूत होती है.रोज़ा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा की परख और संयम का प्रतीक है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
