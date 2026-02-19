Hindi Faith Hindi

Ramadan 2026 Special Care For The Acts That Are Forbidden In Islam In Ramadan This Act Is Haram In Islam

Ramadan 2026: रमजान के पाक महीने में इन बातों का रखें खास ख्याल...इस्लाम में कौन से काम हराम?

Ramadan 2026,रमजान स्पेशल: इस्लाम में कौन से काम हराम? अगर पूरे साल नहीं बच पाए तो इस पाक महीने में रखें खास इन बातों पर ख्याल.

Ramadan 2026: रमजान को रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का महीना कहा गया है. इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखकर, नमाज़ पढ़कर और कुरआन की तिलावत करके खुद को अल्लाह के करीब लाने की कोशिश करते हैं लेकिन इस्लाम में कुछ काम ऐसे हैं जो पूरे साल हराम हैं. अगर पूरे साल उनसे बचना मुश्किल हो रहा हो, तो रमजान में खास एहतियात जरूरी है.

इस्लाम में कौन से काम हराम माने जाते हैं?

इस्लाम में “हराम” उन कामों को कहा जाता है जिन्हें करने की सख्त मनाही है. ये सिर्फ रमजान तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए वर्जित हैं.

शिर्क (अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराना)

सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है. अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत के लायक मानना इस्लाम में माफ न किए जाने वाला गुनाह बताया गया है (अगर तौबा न की जाए तो).

झूठ, ग़ीबत और चुगली

झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना (ग़ीबत), बदनाम करना और गाली देना हराम है. रमजान में रोज़ा रखते हुए अगर इंसान जुबान पर काबू न रखे, तो रोज़े का सवाब कम हो सकता है.

ज़िना (अवैध संबंध)

निकाह के बाहर शारीरिक संबंध बनाना सख्ती से हराम है. रमजान में तो दिन के समय पति-पत्नी के संबंध भी मना हैं.

शराब, नशा और जुआ

शराब पीना, ड्रग्स लेना, सट्टा या जुआ खेलना इस्लाम में स्पष्ट रूप से हराम हैं. रमजान में यह गुनाह और भी संगीन माना जाता है.

सूद (रिबा)

ब्याज लेना या देना इस्लामी शरीअत में हराम है. व्यापार और लेन-देन में ईमानदारी पर जोर दिया गया है.

चोरी, रिश्वत और धोखाधड़ी

किसी का हक मारना, रिश्वत लेना-देना या व्यापार में धोखा करना भी हराम है.

नमाज़ छोड़ना

जानबूझकर नमाज़ न पढ़ना बड़ा गुनाह माना गया है. रमजान में पांच वक्त की नमाज़ और तरावीह की खास अहमियत है.

अगर पूरे साल नहीं बच पाए तो रमजान में क्यों जरूरी है खास ख्याल?

इस्लामी विद्वानों के अनुसार रमजान आत्म-सुधार का महीना है. इस दौरान शैतान के असर कम होने और रहमत के दरवाजे खुलने की बात कही जाती है. ऐसे में अगर इंसान पूरे साल कुछ गलतियों करता रहा हो, तो रमजान उसे सुधारने का सुनहरा मौका देता है. रोज़ा सिर्फ भूखा-प्यासा रहना नहीं, बल्कि आंख, कान और जुबान का भी रोज़ा है. बुरी नजर, गंदी सोच और गलत कमाई से दूरी बनाना ही असली तक़वा है.

क्या करें इस महीने में?

पांच वक्त की नमाज़ की पाबंदी

कुरआन की तिलावत

ज़कात और सदका देना

गुनाहों से सच्ची तौबा

जरूरतमंदों की मदद

इस्लाम में हराम काम पूरे साल हराम हैं लेकिन रमजान वह महीना है जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर नई शुरुआत कर सकता है. अगर इस पाक महीने में सच्चे दिल से बदलाव की कोशिश की जाए, तो यही सुधार आगे की जिंदगी में भी बरकत और सुकून ला सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.