Ramayana Facts: रावण का भाई फिर भी देवता! हर घर में क्यों की जाती है इनकी पूजा? जानें धन-संपत्ति से जुड़ा रहस्य

Ramayana Facts: रामायण का नाम सुनते ही हमारे मन में लंकापति रावण की असुर शक्ति और अहंकार की छवि उभरती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे संसार को अपने भय से कंपाने वाले रावण का एक ऐसा बड़ा भाई भी था, जिसकी पूजा आज भारत के लगभग हर घर में धन और समृद्धि के लिए की जाती है?

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Ramayana Facts

रावण के भाई की सच में होती है पूजा?

कौन है लंकापति रावण का भाई, जिसके पैसों से है रिश्ता?

जिस घर में होता है उनका वास, वहां कभी नहीं होती पैसों की कमी.

Ramayana Facts: हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में रावण का नाम सुनते ही अहंकार, शक्ति और लंका की कहानी याद आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के ही परिवार में एक ऐसे भाई भी थे, जिन्हें धन और समृद्धि का देवता माना जाता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान कुबेर की. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष, धन-संपत्ति का रक्षक और उत्तर दिशा का दिक्पाल माना गया है. यही वजह है कि धनतेरस और दीपावली जैसे अवसरों पर मां लक्ष्मी के साथ कुबेर देव की पूजा करने की परंपरा भी देखने को मिलती है.

रावण और कुबेर का क्या था रिश्ता?

पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि विश्रवा के अलग-अलग पत्नियों से संतान हुई थी. उनकी पहली पत्नी से कुबेर का जन्म हुआ, जबकि दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ. इस तरह कुबेर और रावण सौतेले भाई थे. कहा जाता है कि एक समय सोने की लंका और पुष्पक विमान कुबेर के अधिकार में थे. कुबेर लंका के राजा थे और पुष्पक विमान उनका दिव्य वाहन था. लेकिन बाद में रावण ने अपनी शक्ति के बल पर लंका पर अधिकार कर लिया और कुबेर से उनका राज्य तथा पुष्पक विमान छीन लिया.

रावण से अलग होकर कुबेर ने क्या किया?

राज्य और संपत्ति छिन जाने के बाद भी कुबेर ने हार नहीं मानी. उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की. उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्रदान कीं. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया. धन-संपत्ति और रत्नों का रक्षक माना गया और उत्तर दिशा का दिक्पाल नियुक्त किया गया. भगवान शिव का परम भक्त और मित्र होने का गौरव प्राप्त हुआ. यही कारण है कि रावण के भाई होने के बावजूद कुबेर की पहचान एक पूजनीय देवता के रूप में हुई.

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कुबेर को क्यों माना जाता है धन का देवता?

हिंदू मान्यताओं में मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, जबकि कुबेर को धन के संरक्षण और उसके भंडार से जोड़ा जाता है. इसी वजह से धार्मिक परंपराओं में लक्ष्मी के साथ कुबेर की पूजा को भी विशेष महत्व दिया जाता है. मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है. हालांकि ये धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं, इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता.

घर में क्यों की जाती है रावण के भाई कुबेर की पूजा?

कुबेर पूजा का संबंध केवल धन प्राप्ति से नहीं, बल्कि धन के संरक्षण और समृद्धि की कामना से भी जोड़ा जाता है. वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है. इसलिए कई लोग घर या कार्यालय की उत्तर दिशा को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने को शुभ मानते हैं. धनतेरस और दीपावली के अवसर पर मां लक्ष्मी के साथ कुबेर देव की पूजा करने की परंपरा कई परिवारों में प्रचलित है. भक्त उनसे धन, समृद्धि और आर्थिक सुख की कामना करते हैं.

कुबेर मंत्र का जाप

धार्मिक मान्यता के अनुसार कुबेर देव की आराधना के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है: ‘ॐ ह्रीं क्लीं सौं ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः’ मान्यता है कि श्रद्धा से कुबेर मंत्र का जाप करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति और समृद्धि की कामना पूरी हो सकती है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.