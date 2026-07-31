Ramayana Quiz: रामायण पढ़ी है तो इन 10 सवालों का जवाब देकर दिखाइए, बड़े-बड़े ज्ञानी भी हो जाते हैं Confuse

Ramayana Quiz: फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर आते ही चारों तरफ रामायण की बातें होने लगी हैं. वैसे तो आपने भी रामायण की कहानी कई बार देखी या पढ़ी होगी, फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आपको न पता हो.

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Ramayana Story

ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ फिल्म रामायण का ट्रेलर.

ट्रेलर देखकर लोगों की बीच चर्चा में आई रामायण की कहानी.

कई बार रामायण आपने भी जरूर पढ़ी होगी!

फिर रामायण से जुड़े इन सवालों का जवाब देकर दिखाइए.

Ramayana Quiz: रामायण केवल एक प्राचीन महाकाव्य नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म का वह पावन ग्रंथ है जिसने युगों-युगों से मानवता को मर्यादा और धर्म का मार्ग दिखाया है. भगवान राम के जन्म से लेकर रावण के वध तक की यह गाथा वीरता, त्याग और आदर्शों का अद्भुत संगम है. अक्सर हम खुद को रामायण का मर्मज्ञ मानते हैं, लेकिन इसकी विशालता में कई ऐसे रहस्य और बारीकियां छिपी हैं जो आज भी शोध का विषय हैं. फिल्म रामायण का ट्रेलर आने के बाद लोगों के बीच फिर से रामायण की कई कहानियां चर्चा का विषय बन गई हैं. हम सभी ने रामायण की कहानी जरूर पढ़ी होगी या रामायण पर आधारित ​सीरियल देखा होगा. ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप इस रामायण कथा के हर पहलू से परिचित हैं? अपने ज्ञान की गहराई को मापने के लिए तैयार हो जाइए! यहां दिए गए ये 10 प्रश्न इतने सूक्ष्म और चुनौतीपूर्ण हैं कि रामायण के प्रकांड विद्वान भी इन्हें हल करने में असमंजस में पड़ सकते हैं. क्या आप इन सवालों का सही उत्तर देकर अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध कर पाएंगे?

सवाल 1: राजा दशरथ के उस पुत्र का नाम क्या था जिसकी माता सुमित्रा थीं और जो शत्रुघ्न के जुड़वां भाई थे?

A. भरत

B. मेघनाद

C. लक्ष्मण

D. राम

उत्तर: लक्ष्मण

सवाल 2: सीता स्वयंवर में भगवान राम ने जिस धनुष को तोड़ा था, उसका नाम क्या था?

A. विजय

B. सारंग

C. गांडीव

D. पिनाक

उत्तर: पिनाक

सवाल 3: वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने सबसे अधिक समय किस वन में व्यतीत किया था?

A. पंचवटी

B. नंदनवन

C. दंडकारण्य

D. मधुवन

उत्तर: दंडकारण्य

सवाल 4: लंका के उस वैद्य का नाम क्या था जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का सुझाव दिया था?

A. धन्वंतरि

B. अश्विनी कुमार

C. सुषेण

D. चरक

उत्तर: सुषेण

सवाल 5: रामायण के अनुसार भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थीं, उनका नाम क्या था?

A. मांडवी

B. शांता

C. उर्मिला

D. श्रुतकीर्ति

उत्तर: शांता

सवाल 6: नल और नील, जिन्होंने राम सेतु के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई, किसके पुत्र थे?

A. वरुण

B. विश्वकर्मा

C. पवन

D. अग्नि

उत्तर: विश्वकर्मा

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सवाल 7: रावण के उस भाई का नाम क्या था जिसे छह महीने तक सोने और एक दिन जागने का वरदान प्राप्त था?

A. अहिरावण

B. विभीषण

C. खर

D. कुंभकर्ण

उत्तर: कुंभकरण

सवाल 8: संस्कृत रामायण (वाल्मीकि रामायण) की रचना किस छंद में की गई है, जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से अचानक निकला था?

A. अनुष्टुप

B. इंद्रवज्रा

C. दोहा

D. चौपाई

उत्तर: अनुष्टुप

सवाल 9: अहल्या, जिन्हें पत्थर बनने का श्राप मिला था, किस ऋषि की पत्नी थीं?

A. गौतम

B. भरद्वाज

C. वशिष्ठ

D. विश्वामित्र

उत्तर: गौतम

सवाल 10: रावण के ससुर का नाम क्या था, जिन्होंने लंका नगरी का निर्माण किया था?

A. माली

B. प्रहस्त

C. सुमाली

D. मय दानव

उत्तर: मय दानव

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.