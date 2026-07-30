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Ramayana Trailer Reveal: आज ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का ट्रेलर! धर्म शास्त्रों में क्या है इस मुहूर्त का महत्व

Ramayana Trailer Reveal: आज यानी 30 जुलाई 2026 को फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस ट्रेलर से ज्यादा इसे रिलीज करने का समय ट्रेंड हो रहा है. क्योंकि रामायण के ट्रेलर को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या है?

Written by: Renu Yadav
Updated: July 30, 2026, 1:05 PM IST
ramayan movie trailer
Ramayan Movie
  • फिल्म रामायण का ट्रेलर हुआ रिलीज.
  • रामायण का ट्रेलर ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया.
  • लेकिन मेकर्स ने ब्रह्म मुहुर्त का समय ही क्यों चुना?
  • हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व और अद्भुत फायदे.

Ramayana Trailer Reveal: फिल्म ‘रामायण’ के ट्रेलर रिलीज ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस और उत्सुकता छेड़ दी है. इसकी वजह फिल्म का कोई सीन या डायलॉग नहीं, बल्कि ट्रेलर रिलीज का समय है. बता दें ​कि मेकर्स ने ‘रामायण’ का ट्रेलर आज यानी 30 जुलाई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ‘ब्रह्म मुहूर्त’ शब्द काफी ट्रेंड कर रहा है. लोगों के मन में भी यह जानने की उत्सुकता है कि आखिर मेकर्स ने ब्रह्म मुहूर्त का समय क्यों चुना, आखिर इस मुहूर्त ऐसा क्या खास है? आइए जानते हैं सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व.

क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त?

‘ब्रह्म’ का अर्थ है परम सत्ता या ईश्वर और ‘मुहूर्त’ का अर्थ है समय. यानी ईश्वर का समय. शास्त्रीय गणना के अनुसार, रात्रि के अंतिम पहर (सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले) के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है. आमतौर पर यह समय सुबह 4:00 बजे से 5:30 बजे के बीच का माना जाता है.

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रामायण के मेकर्स ने क्यों चुना यह समय?

सनातन धर्म में मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य निष्फल नहीं होता. ‘रामायण’ केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा एक महाकाव्य है. ऐसे में हो सकता है मेकर्स ने इस आध्यात्मिक प्रोजेक्ट की शुरुआत एक अत्यंत पवित्र और सकारात्मक समय से करना सही समझा. इस समय का चयन फिल्म के विषय और उसकी पौराणिक जड़ों को गहराई से रेखांकित करता है.

ब्रह्म मुहूर्त का धार्मिक और पौराणिक महत्व

  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक और सात्विक ऊर्जा अपने चरम पर होती है. माना जाता है कि इस दौरान देवी-देवता और पितर पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं.
  • शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा, ध्यान और मंत्र जाप का फल अन्य समय की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है.

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ब्रह्म मुहूर्त में जगने के अद्भुत फायदे

केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान भी ब्रह्म मुहूर्त के अनगिनत फायदे बताते हैं:

  • ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है. यह वायु फेफड़ों, त्वचा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए संजीवनी का काम करती है.
  • इस समय वातावरण शांत रहता है और मस्तिष्क में ‘अल्फा तरंगे’ सक्रिय होती हैं, जिससे रचनात्मकता, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है.
  • जो लोग इस समय उठकर योग या प्राणायाम करते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंग्जायटी का खतरा न के बराबर हो जाता है.

फिल्म ‘रामायण’ ने इस प्राचीन परंपरा को एक बार फिर आधुनिक चर्चा का हिस्सा बना दिया है. चाहे कोई आध्यात्मिक दृष्टि से देखे या स्वस्थ जीवनशैली के नजरिए से, ब्रह्म मुहूर्त में जागना जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है. सनातन धर्म और वैदिक परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र और ऊर्जावान समय माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, यह समय केवल नींद से उठने का ही नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने, योग, ध्यान और ज्ञानार्जन के लिए सर्वोच्च माना गया है.

धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में उल्लेख

हिंदू धर्मशास्त्रों और प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है:

अष्टांग हृदय (आयुर्वेद का महान ग्रंथ):

‘ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः।’

अर्थ: व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए.

ऋग्वेद और सामवेद:

ऋग्वेद के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है. सूर्योदय से पहले बहने वाली हवा को ऋषियों ने ‘अमृत धारा’ कहा है.

मनुस्मृति:

मनुस्मृति के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म, अर्थ और ईश्वर का चिंतन करना चाहिए. इस समय किया गया अध्ययन और चिंतन स्थायी होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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