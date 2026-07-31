EnglishHindi

Ramayana Trailer: रामायण के ट्रेलर में तलवार थामे नजर आईं सीता माता! जानिए इसके पीछे का पौराणिक और ऐतिहासिक सच

Ramayana Trailer: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' रामायण का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में छा गया है. ट्रेलर में दिख रहे हर किरदार ने दर्शकों का ध्यान खींचा है लेकिन एक दृश्य में माता सीता के हाथ में तलवार देखर लोग हैरान हो गए.

Written by: Renu Yadav
Published: July 31, 2026, 4:51 PM IST
Ramayana Trailer: रामायण के ट्रेलर में तलवार थामे नजर आईं सीता माता! जानिए इसके पीछे का पौराणिक और ऐतिहासिक सच
Ramayana Story
  • फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज होते ​ही सोशल मीडिया पर छा गया.
  • पौराणिक रामायण की झलक बनाएगी लोगों के दिल में जगह.
  • ट्रेलर में दिखी माता सीता की झलक ने खड़े कर दिए कई सवाल.
  • माता सीता के हाथ में नजर आई तलवार!

Ramayana Trailer: फिल्म रामायण के ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में बना हुआ है. इसके पीछे एक नहीं, बल्कि कई वजहें हैं. पहला ये कि इस ट्रेलर को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया, सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व माना गया है. 4 मिनट 9 सेकेंड के ट्रेलर में राम और रावण के अलावा माता सीता के लुक ने भी लोगों का ध्यान खूब खींचा है. ट्रेलर में माता सीता के एक छोटे से दृश्य ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. इस दृश्य में माता सीता के हाथ में तलवार और ढाल दिखाई दे रही है. जबकि हिंदू धर्म के ग्रंथ रामायण या रामचरितमानस में कहीं भी माता सीता के हाथ में तलवार का उल्लेख नहीं मिलता. ऐसे में आखिर इस फिल्म में यह दृश्य क्यों दिखाया गया है? इस सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे छिपा पौराणिक और धार्मिक सत्य क्या है.

सीता माता के हाथ में शस्त्र: क्या कहती हैं पौराणिक कथाएं?

फिल्म रामायण के ट्रेलर में दिखाया गया यह दृश्य हमारे प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक संदर्भों से पूरी तरह मेल खाता है. शास्त्रों में माता सीता के ‘वीरांगना’ और ‘शक्ति’ रूप का स्पष्ट विवरण मिलता है:

और पढ़ें: Ramayana Quiz: रामायण पढ़ी है तो इन 10 सवालों का जवाब देकर दिखाइए, बड़े-बड़े ज्ञानी भी हो जाते हैं Confuse

बाल्यकाल का अद्भुत पराक्रम और ‘शिव धनुष’

पौराणिक कथाओं के अनुसार, माता सीता बचपन से ही अलौकिक शक्तियों से संपन्न थीं. वे बाल्यावस्था में ही खेल-खेल में भगवान शिव के उस अति-भारी पिनाक धनुष को आसानी से उठा लेती थीं, जिसे बड़े-बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाते थे. जनकपुर की लोक कथाओं के अनुसार, राजा जनक ने पुत्री के इसी सामर्थ्य को देखने के बाद ही स्वयंवर की प्रतिज्ञा ली थी.

और पढ़ें: Sawan Somwar Vrat 2026: पीरियड्स में सावन सोमवार का व्रत रख सकते हैं या नहीं? जानिए क्या कहते हैं धर्म शास्त्र

‘अद्भुत रामायण’ और महाकाली अवतार

जिस दृश्य को ​फिल्म के ट्रेलर में देखकर लोग हैरान है, उसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित माने जाने वाले ग्रन्थ ‘अद्भुत रामायण’ में मिलता है. अद्भुत रामायण में सीता जी के उग्र और महाशक्तिशाली रूप का वर्णन किया गया है. जब हजार सिरों वाले ‘सहस्र रावण’ से युद्ध के दौरान श्री राम अचेत हो जाते हैं, तब माता सीता स्वयं महाकाली का रूप धारण कर सहस्र रावण का संहार करती हैं. यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि वे केवल रक्षित होने वाली नारी नहीं, बल्कि स्वयं आद्याशक्ति हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.