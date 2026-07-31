Ramayana Trailer: रामायण के ट्रेलर में तलवार थामे नजर आईं सीता माता! जानिए इसके पीछे का पौराणिक और ऐतिहासिक सच

Ramayana Trailer: फिल्म रामायण के ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में बना हुआ है. इसके पीछे एक नहीं, बल्कि कई वजहें हैं. पहला ये कि इस ट्रेलर को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया, सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व माना गया है. 4 मिनट 9 सेकेंड के ट्रेलर में राम और रावण के अलावा माता सीता के लुक ने भी लोगों का ध्यान खूब खींचा है. ट्रेलर में माता सीता के एक छोटे से दृश्य ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. इस दृश्य में माता सीता के हाथ में तलवार और ढाल दिखाई दे रही है. जबकि हिंदू धर्म के ग्रंथ रामायण या रामचरितमानस में कहीं भी माता सीता के हाथ में तलवार का उल्लेख नहीं मिलता. ऐसे में आखिर इस फिल्म में यह दृश्य क्यों दिखाया गया है? इस सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे छिपा पौराणिक और धार्मिक सत्य क्या है.
फिल्म रामायण के ट्रेलर में दिखाया गया यह दृश्य हमारे प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक संदर्भों से पूरी तरह मेल खाता है. शास्त्रों में माता सीता के ‘वीरांगना’ और ‘शक्ति’ रूप का स्पष्ट विवरण मिलता है:
पौराणिक कथाओं के अनुसार, माता सीता बचपन से ही अलौकिक शक्तियों से संपन्न थीं. वे बाल्यावस्था में ही खेल-खेल में भगवान शिव के उस अति-भारी पिनाक धनुष को आसानी से उठा लेती थीं, जिसे बड़े-बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाते थे. जनकपुर की लोक कथाओं के अनुसार, राजा जनक ने पुत्री के इसी सामर्थ्य को देखने के बाद ही स्वयंवर की प्रतिज्ञा ली थी.
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जिस दृश्य को फिल्म के ट्रेलर में देखकर लोग हैरान है, उसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित माने जाने वाले ग्रन्थ ‘अद्भुत रामायण’ में मिलता है. अद्भुत रामायण में सीता जी के उग्र और महाशक्तिशाली रूप का वर्णन किया गया है. जब हजार सिरों वाले ‘सहस्र रावण’ से युद्ध के दौरान श्री राम अचेत हो जाते हैं, तब माता सीता स्वयं महाकाली का रूप धारण कर सहस्र रावण का संहार करती हैं. यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि वे केवल रक्षित होने वाली नारी नहीं, बल्कि स्वयं आद्याशक्ति हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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