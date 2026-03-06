  • Hindi
Rang Panchami 2026 Date: कब है रंग पंचमी? नोट करें डेट और जानें इस दिन हवा में क्यों उड़ाया जाता है गुलाल?

Rang Panchami 2026 Date: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन देवता स्वर्ग से धरती पर होली खेलने आते हैं. इसलिए इसे श्रद्धा और भक्ति का पर्व माना गया है.

Rang Panchami 2026 Date: कब है रंग पंचमी? नोट करें डेट और जानें इस दिन हवा में क्यों उड़ाया जाता है गुलाल?
Rang Panchami 2026

Rang Panchami 2026 Date: होली का पर्व बसंत पंचमी के साथ ही शुरू हो जाता है और रंग पंचमी के दिन इसका समापन होता है. चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है जिसे देवताओं का पर्व कहते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन देवी-देवता स्वर्ग से धरती पर होली खेलेन आते हैं. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी का पूजन किया जाता है. कहते हैं कि रंग पंचमी के दिन यदि राधा-कृष्ण की पूजा करने से दांपत्य जीवन में खुशहाली आती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. आइए जानते हैं कि कब मनाई जाएगी रंग पंचमी?

रंग पंचमी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचती तिथि 7 मार्च को शाम 7 बजकर 17 मिनट पर शुरू होगी और 8 मार्च को रात 9 बजकर 10 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल रंग पंचमी का पर्व 8 मार्च 2026 को मनाया जाएगा.

रंग पंचमी के दिन क्यों उड़ाते हैं गुलाल

ब्रज में होली का पर्व 40 दिनों तक चलता है और होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी के दिन समाप्त होता है जिसे देव पंचमी भी कहते हैं. मान्यता है कि इस दिन कृष्ण जी ने राधा रानी के साथ होली खेली थी और राधा-कृष्ण को रंग लगाने के लिए सभी देवी-देवता धरती पर आए थे. इसलिए रंग पंचमी के दिन मंदिरों में देवताओं को गुलाल लगाया जाता है. देवताओं को गुलाल लगाने के बाद उसे हवा में उड़ाया जाता है ताकि प्रसाद के तौर पर सभी को गुलाल लग जाए. मान्यता है कि रंग पंचमी के हवा में गुलाल उड़ाने से सकारात्मक ऊर्जा का संवहन होता है और पॉजिटिविटी आती है. साथ ही यह भी मान्यता है​ कि इस दिन देवी-देवता आपस में एक-दूसरे को गुलाल लगाते हैं और फिर मंदिर का वह गुलाल लोगों पर बरसाया जाता है जो कि देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है.

रंग पंचमी के दिन करें ये उपाय

  • ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि रंग पंचमी के दिन राधा-कृष्ण की प्रतिमा को गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित किया जाए तो पति-पत्नी के बीच चल ही खटपट दूर होती है और रिश्ते में मिठास घुलती है.
  • इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीला गुलाल अर्पित करना शुभ माना गया है. कहते हैं कि इससे घर में चल रहा क्लेश दूर होता है और सुख-समृद्धि के रास्ते खुलते हैं.
  • दांपत्य जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रंग पंचमी के दिन अशोक के 7 पत्ते लें और उस पर अपना व पार्टनर का ​नाम लिखें. फिर वे पत्ते मंदिर में अर्पित कर दें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

