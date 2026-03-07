By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Rang Panchami 2026: रंग पंचमी के दिन करें ये असरदार उपाय...टूटे रिश्ते में भी आ जाएगी जान, लव लाइफ में घुलेगी मिठास
Rang Panchami 2026: रंग पंचमी को देव पंचमी भी कहा जाता है और मान्यता है कि इस दिन देवता स्वर्ग से धरती पर राधा-कृष्ण के साथ होली खेलने आते हैं.
Rang Panchami 2026: चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और पंचांग के अनुसार इस साल यह पर्व 8 मार्च 2027, रविवार को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी का पूजन किया जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन कृष्ण जी ने राधा रानी के साथ होली खेली थी और फिर सभी देवी-देवता धरती से स्वर्ग पर राधा-कृष्ण के साथ रंगों का पर्व मनाने आए थे. इसलिए इसे देव पंचमी भी कहते हैं कि और इस दिन देवी-देवताओं को रंग लगाने की परंपरा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि लव लाइफ में परेशानियां चल रही हैं या पति-पत्नी के बीच अनबन है तो रंग पंचमी के दिन कुछ उपाय करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है. आइए जानते हैं इस दिन कौन-से उपाय करने चाहिए?
ये भी पढ़ें: Mahabharat Katha: द्रौपदी के 3 महापाप… जिसकी वजह से नहीं मिली स्वर्ग में जगह, रास्ते में ही हो गई थी मृत्यु
रिश्ते में मिठास में घोलेंगे रंग पंचमी के ये उपाय
- यदि पति-पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा है और रिश्ते में प्यार खत्म हो गया है तो रंग पंचमी के दिन राधा-कृष्ण का विधि-विधान से पूजन करें और उन्हें गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित करें. फिर पति-पत्नी राधा-कृष्ण के समक्ष बैठकर ॐ क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें. यह उपाय बहुत ही लाभकारी माना गया है इसे करने में रिश्ते में आ रही खटास दूर होगी और प्यार भी बढ़ेगा.
- सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रंग पंचमी के दिन राधा रानी का पूजन करते समय उन्हें लाल रंग की चुनरी अर्पित करनी चाहिए. कहते हैं कि राधा रानी की कृपा से सुख-समृद्धि व सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और रिश्ते में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं.
- रंग पंचमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना भी शुभ माना गया है. इस दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी को पीला गुलाल चढ़ाएं और फिर उसी में थोड़ा सा गुलाल लेकर अपने माथे पर तिलक लगाएं. इस उपाय को करने से परिवार में मनमुटाव दूर होता है और प्रेम बढ़ता है.
- कई बार न चाहते हुए भी रिश्ता टूटने की कगार तक पहुंच जाता है. ऐसे में रंग पंचमी के दिन किया गया उपाय रिश्ते में फिर से जान दाल सकता है. रंग पंचमी के दिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा सा शहद डालें. फिर इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें. कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से रिश्ता में आ रही खटास दूर होती है और रिश्ता मजबूत होता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.