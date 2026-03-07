By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Rang Panchami 2026: इस शहर की रंग पंचमी है दुनिया में मशहूर, आसमान से बरसते हैं रंग, धार्मिक मान्यता भी है खास
Rang Panchami 2026: होली के पांच दिन बाद आने वाली रंग पंचमी कई जगहों पर धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर की रंग पंचमी की बात ही अलग है. धार्मिक मान्यताओं के कारण भी इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है.
Rang Panchami 2026: होली का त्योहार भले ही खत्म हो जाता है, लेकिन रंगों का उत्साह कई जगहों पर अभी बाकी रहता है. होली के पांच दिन बाद आने वाली रंग पंचमी को रंगों के उत्सव का अंतिम और बेहद खास दिन माना जाता है. देश के कई हिस्सों में यह पर्व मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रंग पंचमी पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां इस दिन ऐसा नजारा देखने को मिलता है कि मानो आसमान से रंग बरस रहे हों.
इंदौर की ‘गेर’ बनाती है इस उत्सव को खास
इंदौर में रंग पंचमी का सबसे बड़ा आकर्षण होता है ‘गेर’ जुलूस. इस दिन शहर की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और ढोल-नगाड़ों, बैंड और नाच-गाने के साथ भव्य जुलूस निकलता है. जुलूस के दौरान बड़े-बड़े टैंकरों और मशीनों से रंगीन पानी और गुलाल की बौछार की जाती है. जब हजारों लोग एक साथ रंग उड़ाते हैं तो पूरा आसमान गुलाल से भर जाता है. यही वजह है कि इंदौर की रंग पंचमी को देखने के लिए दूर-दूर से लोग यहां पहुंचते हैं.
सैकड़ों साल पुरानी मानी जाती है यह परंपरा
इतिहासकार बताते हैं कि इंदौर में रंग पंचमी पर गेर निकालने की परंपरा मराठा शासनकाल से जुड़ी मानी जाती है. उस समय सैनिक और आम लोग मिलकर रंगों के साथ जुलूस निकालते थे. समय के साथ यह परंपरा इतनी लोकप्रिय हो गई कि आज यह इंदौर शहर की पहचान बन चुकी है और हर साल लाखों लोग इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं.
धार्मिक मान्यता भी है खास
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी का संबंध देवताओं के आनंद उत्सव से भी माना जाता है. कहा जाता है कि होली के बाद पंचमी तिथि पर देवी-देवता भी रंगों के साथ आनंद मनाते हैं. इसी वजह से कई मंदिरों में इस दिन भगवान को गुलाल अर्पित करने और भजन-कीर्तन करने की परंपरा है. कई श्रद्धालु इस दिन मंदिर जाकर भगवान को रंग चढ़ाते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.
पंच तत्वों से भी जोड़ा जाता है रंग पंचमी को
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी का संबंध पंच तत्व – पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से भी माना जाता है. रंगों के माध्यम से इन तत्वों के संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीकात्मक उत्सव मनाया जाता है. माना जाता है कि इस दिन प्राकृतिक रंगों से होली खेलने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मकता दूर होती है.
क्यों खास है ये उत्सव
रंग पंचमी सिर्फ रंग खेलने का त्योहार नहीं बल्कि उत्साह, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है. खासकर इंदौर में यह दिन शहर के सबसे बड़े उत्सवों में से एक बन चुका है. जब हजारों लोग एक साथ सड़कों पर उतरते हैं और आसमान तक रंग उड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही रंगों की होली में डूब गया हो. यही वजह है कि इंदौर की रंग पंचमी को देश की सबसे अनोखी और प्रसिद्ध रंग पंचमी माना जाता है.
