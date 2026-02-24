By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Rangbhari Ekadashi 2026 Date: 27 या 28 फरवरी! कब है रंगभरी एकादशी? नोट करें सही डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
Rangbhari Ekadashi 2026: रंगभरी एकादशी के दिन ब्रज में भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के साथ होली खेली जाती है. इस दिन व्रत रखने वाले जातक पर श्रीकृष्ण का आशीर्वाद बना रहता है.
Rangbhari Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि इस व्रत को रखने से जातकों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. प्रत्येक माह दो और साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती हैं. फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरी एकादशी कहते हैं. इसके अलावा इसके आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन व्रत रखने वाले जातकों को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में बैकुंठ में स्थान मिलता है. रंगभरी एकादशी के दिन ब्रज क्षेत्र में लोग राधा-कृष्ण को गुलाल अर्पित करते हैं और वहीं काशी में इस दिन चिता की राख से होली खेली जाती है जिसे मसान होली कहते हैं. आइए जानते हैं इस साल कब है रंगभरी एकादशी?
रंगभरी एकादशी 2026 कब है?
वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी को मध्यरात्रि 12 बजकर 33 मिनट पर शुरू होगी और इसी दिन रात 10 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार रंगभरी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा.
ये भी पढ़ें: Chandra Grahan 2026: होली पर रहेगा चंद्र ग्रहण का साया! इन चीजों का करेंगे दान तो ग्रह दोषों से मिलेगी मुक्ति
रंगभरी एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त
रंगभरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान श्रीकृष्ण का भी पूजन किया जाता है. यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी माना जाता है. 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 48 मिनट से लेकर 11 बजकर 8 मिनट तक रहेगा. इस दिन सुबह 5 बजकर 9 मिनट से 5 बजकर 58 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. इसके अलावा दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा जिसे पूजा के लिए शुभ माना जाता है.
रंगभरी एकादशी 2026 पारण समय
एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है. ऐसे में रंगभरी एकादशी व्रत का पारण 28 फरवरी 2026, शनिवा को किया जाएगा. इस दिन पारण का शुभ समय सुबह 6 बजकर 59 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. बता दें कि इस दिन द्वादशी तिथि रात 8 बजकर 43 मिनट तक है और इसलिए इससे पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए.
रंगभरी एकादशी के दिन कैसे करें पूजा?
रंगभरी एकादशी या आमलकी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद मंदिर को स्वच्छ करें और एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी व शिव-पार्वती की मूर्ति स्थापित करें. इसके बाद विष्णु जी को पीले फूल, फल, तुलसी दल अर्पित करें और शिवजी को बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें. साथ ही इस दिन अबीर अर्पित करना भी शुभ माना जाता है. मंदिर में घी का दीपक जलाएं और एकादशी व्रत की कथा सुनें व पढ़ें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें