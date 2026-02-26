By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Rangbhari Ekadashi 2026: साल की एकमात्र एकादशी जिसमें विष्णु ही नहीं महादेव भी बरसाते हैं कृपा...भक्तों से पट जाती है काशी की हर गली
Rangbhari Ekadashi 2026: रंगभरी एकादशी पर काशी क्यों बन जाती है रंगों और भक्ति का महासागर? जानिए क्यों इस एकादशी पर विष्णु के साथ महादेव की भी विशेष पूजा मानी जाती है पुण्यकारी.
Rangbhari Ekadashi 2026: महाशिवरात्रि के बाद बाबा विश्वनाथ का ‘गौना’ उत्सव, काशी में शुरू होता है आध्यात्मिक होली पर्व. फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाई जाने वाली रंगभरी एकादशी काशी की सबसे अनोखी और आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान तिथियों में गिनी जाती है. आमतौर पर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है, लेकिन काशी में यह दिन शिवभक्ति के रंग में रंग जाता है. यही कारण है कि इसे साल की एकमात्र ऐसी एकादशी कहा जाता है जब हरि और हर दोनों की कृपा विशेष रूप से बरसती मानी जाती है.
इस पर्व का केंद्र है काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां महाशिवरात्रि के बाद बाबा विश्वनाथ के ‘गौना’ उत्सव की परंपरा निभाई जाती है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती को विधिवत काशी लेकर आते हैं. इसलिए इस तिथि को बाबा के दूल्हा रूप और माता के नववधू स्वरूप के उत्सव के रूप में भी देखा जाता है. मंदिर परिसर में विशेष श्रृंगार होता है, अबीर-गुलाल अर्पित किया जाता है और भक्त प्रतीकात्मक रूप से बाबा के साथ होली खेलते हैं.
एकादशी व्रत और शिव आराधना का दुर्लभ संगम
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है. इस दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं. लेकिन रंगभरी एकादशी पर काशी में शिव आराधना का भी विशेष महत्व जुड़ जाता है. शिवलिंग पर गुलाल अर्पित करना, बिल्वपत्र चढ़ाना और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जप करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन व्रत और शिव पूजा साथ करने से साधक को दोगुना आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है.
भक्तों से पट जाती हैं काशी की गलियां
रंगभरी एकादशी के दिन काशी की गलियां श्रद्धालुओं से भर जाती हैं. देश-विदेश से भक्त वाराणसी पहुंचते हैं. गंगा घाटों से लेकर मंदिरों तक भक्ति और उल्लास का माहौल दिखाई देता है. कई अखाड़ों और परंपरागत संस्थाओं की शोभायात्राएं निकलती हैं, जिनमें संत-महात्मा और साधु-संत शामिल होते हैं. हर-हर महादेव के जयघोष सुनाई देता है और गुलाल की उड़ती बौछारें इस दिन को आध्यात्मिक होली का बना देती हैं.
दांपत्य सुख और सौभाग्य से जुड़ी मान्यता
विवाहित महिलाएं इस दिन माता पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं. मान्यता है कि रंगभरी एकादशी के दिन किया गया जप, तप और दान कई गुना फल देता है. फाल्गुन मास स्वयं प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में यह तिथि आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक प्रबल कर देती है.
रंगभरी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि काशी की जीवंत परंपरा, शिव-विष्णु एकत्व और रंगों से भरे आध्यात्मिक उत्सव का अद्भुत संगम है. साल में एक बार आने वाली यह एकादशी भक्तों के लिए किसी दिव्य पर्व से कम नहीं मानी जाती.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
